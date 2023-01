Amazon obrirà un centre a Far d’Empordà, però tancarà el de Martorelles

Amazon ha anunciat que obrirà un nou centre logístic a Catalunya i que en tancarà un altre. Concretament, el gegant del comerç electrònic ha anunciat que obrirà un nou centre logístic a Far d’Empordà, prop de Figueres, i tancarà el centre logístic de Martorelles, l’activitat del qual marxarà a Saragossa. Amb l’obertura dels dos nous centres, Amazon sumarà 2.500 nous llocs de treball a l’estat, avançant així en el compromís de tenir 25.000 empleats fixos a Espanya a la fi de 2025 i escapant de l’onada de destitucions que planteja l’empresa nord-americana a escala mundial.

El nou centre a Far d’Empordà, ha explicat Amazon, s’especialitzarà en l’emmagatzematge i gestió de productes de petit format. El recinte té una superfície de més de 5.000 metres quadrats i donarà feina a unes 1.400 persones. Serà un dels més nous d’Amazon, juntament amb el de Saragossa.

“Continuem invertint en la nostra xarxa d’operacions a Espanya per a satisfer la demanda dels clients. Els nous centres logístics a Saragossa i Far d’Empordà, subratllen el nostre compromís amb el país, on ja ocupem 20.000 persones amb talent en una àmplia varietat de llocs de treball de qualitat, des d’enginyers en robòtica a professionals de TU i especialistes en finances, passant pels equips que recullen, empaqueten i envien les comandes dels clients”, ha subratllat Fred Pattje, director de Customer Fulfillment d’Amazon per a Espanya, França i Itàlia.

Es garanteixen els llocs de treball a Martorelles

El tancament del centre logístic de Martorelles arriba com a part del procés de modernització de la seva xarxa logística d’Amazon a l’estat, i per això serà traslladat a Saragossa. Ara bé, la companyia nord-americana també ha anunciat que ja ha iniciat converses amb els representants dels treballadors de Martorelles per al seu trasllat a altres centres espanyols, garantint un lloc per a tots ells.

Amazon ha remarcat que avalua “constantment” la seva xarxa d’operacions per garantir que s’ajusta a les necessitats de l’empresa, i que en aquest context s’obren nous centres, es milloren instal·lacions o es tanquen “els més antics”. El centre de Martorelles abaixarà la persiana després d’obrir l’any 2017.

Des de 2011, Amazon ha invertit més de 10.500 milions d’euros a l’estat i, només en els dos últims anys, ha obert més de 20 centres al país, incloent-hi centres logístics a Castella-la Manxa, Múrcia i el País Valencià. A més també ha obert noves estacions logístiques a Catalunya, Madrid, Castella i Lleó, País Valencià, Andalusia i Aragó. Alhora, també hi ha tres nous centres d’Amazon Fresh a València, Sevilla i Saragossa i el primer centre europeu de lliurament en el mateix dia de la companyia a Madrid.