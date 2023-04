Amazon va ingressar un 6,6% més a l’estat el 2022, fins als 6.400 milions

Amazon segueix augmentant els seus ingressos a l’estat. Aquest dimarts el marketplace nord-americà ha presentat els resultats del 2022 quan va registrar uns ingressos bruts totals de 6.400 milions d’euros, el que suposa un increment del 6,6% enfront respecte als de 2021, quan l’empresa presidida per Jeff Bezos va ingressar 6.000 milions a les seves arques. Tot i aquests ingressos elevats, la multinacional no ofereix els seus beneficis a l’estat, però assenyala que continuen sent “relativament baixos” per la pressió dels preus en un mercat molt competitiu, a les intenses inversions i als creixents costos d’explotació, inclosos els derivats de l’augment de la mà d’obra i la inflació.

“Espanya és un país de talent i oportunitats, i ens complau exercir un paper protagonista en el seu foment, al mateix temps que

donem suport al creixement del país. Després de més de 12 anys des del nostre llançament a Espanya, estem tan il·lusionats com el primer dia per continuar treballant per a trobar les millors maneres d’invertir en les persones que treballen per a nosaltres i en les comunitats a les quals servim”, assegura la companyia en el seu comunicat.

Quasi 1.000 milions en impostos

Normalment, cap empresa, ni molt menys les empreses tecnològiques estrangeres, ofereix dades sobre quants impostos paga a l’estat, però en aquest cas Amazon sí que ho ha fet. Segons la companyia, durant el 2022 va pagar un total de 931 milions, tres vegades més que en 2021 on va contribuir amb 292 milions d’euros. Així, va pagar en concepte d’impostos directes 317 milions d’euros, en els quals s’inclouen els impostos sobre les nòmines i la seguretat social, així com el de societats i els impostos pagats per l’adquisició, per la construcció de terrenys, serveis digitals i drets d’importació. A més, la multinacional assegura que va recaptar 614 milions d’euros més en impostos indirectes.

Inversions de 3.700 milions

D’altra banda, les inversions d’Amazon a l’estat vas ascendir fins als 3.700 milions d’euros, una xifra similar registrada en 2021. D’aquesta manera, durant el 2022 la multinacional va continuar obrint nous centres d’operacions, la qual cosa li permet comptar amb al voltant de 40 instal·lacions repartides per tot l’estat. Així, amplia la seva xarxa logística després d’obrir recentment dos nous centres logístics a les províncies de Saragossa i Girona, que generaran més de 2.500 llocs de treball fixos en els pròxims tres anys. Aquí cal apuntar que l’obertura d’aquests dos centres ha provocat el tancament de la planta de Martorelles.

Alhora, cal recordar que la companyia nord-americana va obrir una nova divisió d’Amazon Web Services (AWS) per a impulsar la transformació digital de les empreses i organitzacions. Aquesta nova regió d’AWS Europa, situada a Aragó, va suposar una inversió de 2.500 milions.

Compra d’energia renovable

Per últim, Amazon s’ha compromès a aconseguir el 100% d’energia renovable en totes les seves operacions de cara al 2025. Això la converteix en el comprador corporatiu d’energia renovable més gran de l’estat, amb 18 projectes a gran escala al país -15 plantes solars i tres parcs eòlics- i 27 sostres solars en els seus edificis, que sumen una capacitat combinada de més d’1,55 gigawatts (GW). La companyia preveu que quan tots aquests projectes estiguin operatius, generaran l’energia renovable equivalent al consum elèctric

anual de més de 850.000 llars.