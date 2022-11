Amazon prepara 10.000 acomiadaments

Amazon prepara l’acomiadament col·lectiu més gran de la seva història. El gegant tecnològic dirigit per Jeff Bezos, segons informa el New York Times, ha anunciat la retallada de 10.000 llocs de treball de nivell corporatiu i tècnic, el que suposaria al voltant del 3% de la seva plantilla corporativa i menys de l’1% dels seus empleats totals -que ascendeixen als 1,6 milions-. Els treballadors despatxats formaran part, segons els primers anuncis, principalment de les divisions de dispositius -les dedicades a eines com Alexa o Fire TV, entre altres- tot i que la decisió afectarà també a les divisions comercial i de recursos humans. De moment no s’ha concretat la localització dels acomiadaments i, per tant, no se sap si la retallada tindrà algun efecte sobre els centres de la multinacional a Catalunya.

La firma de Bezos s’afegeix així a l’onada d’acomiadaments massius que afecta moltes de les grans tecnològiques del planeta. Meta, matriu de Facebook, va anunciar a finals de la setmana passada una retallada similar, d’uns 11.000 treballadors; mentre que altres companyies com Stripe han deixat anar centenars d’empleats en el que portem de mes. Més cridaner és el cas de Twitter, que deixarà anar uns 3.700 treballadors -tot i que les condicions, generades més per la maldestra gestió d’Elon Musk que per la crisi econòmica, son unes altres-.

Els acomiadaments segueixen tot un reguitzell de retallades a l’empresa i les severs subsidiàries que, segons el digital novaiorquès, ja han fet perdre fins a 80.000 llocs de treball directes i indirectes. També s’ha pogut observar una congelació en la contractació, amb més de 10.000 tancaments d’ofertes al negoci retail nomé durant el mes d’octubre.

El centre logístic d’Amazon a Logis Empordà / ACN

Caiguda històrica de valor

Durant la pandèmia, Amazon va esdevenir una de les primeres empreses de la història a superar una valuació en borsa d’un bilió de dòlars. El valor de mercat de la companyia va assolir, al juliol del 2021, l’espectacular sostre d’1,88 bilions de dòlars. En poc més d’un any, però, la companyia ha perdut més d’un bilió de dòlars de valor, i a tancament del Dow Jones del passat dijous es va quedar 879.000 milions de dòlars -amb una encara lleugera recuperació fins als 1,02 bilions a finals de divendres-.

La firma de Bezos no és l’única tecnològica que ha patit una caiguda extremadament greu en el seu valor de mercat durant el 2022. La mala situació econòmica global també ha colpejat Microsoft, que va superar els 2,5 bilions de dòlars el 2021 i ara es queda en 1,84; o Meta, que ha perdut uns 750.000 milions de dòlars en qüestió de 15 mesos. Segons va informar el Wall Street Journal després del tancament de la sessió del passat dijous, el CEO de la tecnològica Andy Jassey va anunciar una revisió a la baixa dels costos de la companyia, en la que s’emmarca l’acomiadament implementat avui.

Grans pèrdues en els dispositius

L’entrada al mercat de devices havia estat una de les grans apostes d’Amazon, amb aparells com els mateixos Alexa o Fire, així com Amazon Echo, en xifres de vendes en els centenars de milions. Tot i així, fa anys que les retallades dels programes sobrevolen aquesta vertical, especialment des de les pèrdues de 5.000 milions de dòlars que va declarar el 2018. Ara, amb l’atzucac econòmic global i el trencament de moltes cadenes de subministrament, el negoci de comerç i repartiment de productes físics i digitals que aguantava la resta de branques d’Amazon ja no és tan potent.