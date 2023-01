Aliança catalana per presentar productes amb realitat virtual a l’ISE

Dues empreses catalanes s’han aliat per presentar conjuntament els seus productes al congrés mundial del sector audiovisual, l’Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra aquesta setmana a Barcelona. Aquestes dues companyies són Marvut Technologies i Arthur Holm que presentaran un showroom de realitat virtual que permet experimentar amb productes de manera immersiva, mitjançant l’ús d’ulleres de realitat virtual. Concretament, el que veuran els visitants serà el catàleg de productes d’Arthur Holm, però a través de la tecnologia de Marvut, provocant, al cap i a la fi, que els potencials clients de totes dues companyies vegin del que són capaces.

Així, Marvut, especialitzada en solucions tecnològiques immersives, ha creat el catàleg virtual perquè Arthur Holm pugui donar a conèixer els seus productes de manera virtual i així puguin experimentar amb les funcionalitats de les seves pantalles per a sales de reunions sense necessitat de desplaçar-se.

D’aquesta manera, l’usuari es posarà unes ulleres de realitat virtual i mitjançant uns comandaments accedirà a un entorn virtual on es representarà l’espai en el qual s’instal·larien les pantalles d’Arthur Holm, com ara una sala de reunions o fins i tot el parlament d’un país, i des d’allà es poden anar provant les diferents funcionalitats dels aparells de manera immersiva. Alhora, els visitants podran veure de què és capaç Marvut que ja disposa d’una versió pilot de la seva tecnologia, i gràcies a l’aliança amb Arthur Holm podran presentar-la a l’edició d’enguany de l’ISE.

Matar dos pardals d’un sol tret

D’acord amb el CEO d’Arthur Holm, Henrik Holm, la companyia necessitava una manera de poder presentar a tots els seus clients, tant nacionals com estrangers, tots els seus productes que, com en la majoria de casos del sector audiovisual, són molt voluminosos i la millor manera és fer-ho de forma virtual. La solució la van trobar un cop van conèixer a Marvut i van aconseguir desenvolupar una solució de “realitat extensiva”. Aquesta solució, a la pràctica, és un showroom virtual en què els seus clients potencials poden descobrir tot catàleg de monitors motoritzats, micròfons, altaveus, càmeres i caixes de connexions d’Arthur Holm només amb l’ús d’unes ulleres de realitat virtual, segons explica el CEO i cofundador de Marvut, Diego Fernández.

A més, Fernández assegura que Marvut és l’única empresa a tot l’Estat capaç de “realitzar solucions hologràfiques i en 3D interactives, és a dir, que permeten que l’usuari hi reaccioni”, gràcies a la seva pròpia tecnologia de sensors. Per poder desenvolupar els seus entorns immersius, l’equip de la start-up catalana es dedica a “modelar producte per producte amb un ordinador per transformar-los en imatges en 3D”. “Com que aquest procés pot ser molt llarg, sovint ens basem en la fotogrametria, és a dir, prenem moltíssimes fotografies d’un objecte per poder crear més ràpidament el seu model tridimensional”, destaca. En el cas d’Arthur Holm, com que l’empresa ja disposava dels seus propis productes en 3D, Marvut simplement va adaptar-los al seu sistema per poder-los incorporar a l’entorn virtual.

Aliança gestada fa un any

Aquest projecte compartit ha comptat amb el suport d’ACCIÓ que durant l’última edició de l’ISE va impulsar la connexió entre les dues corporacions. En el marc del congrés, ACCIÓ va organitzar l’ISE Open Innovation Challenge, un cicle de trobades entre empreses proveïdores de tecnologies i solucions amb altres companyies que presenten reptes empresarials i necessitats específiques, amb l’objectiu d’impulsar la innovació oberta i els projectes col·laboratius.

El CEO de Marvut subratlla que la participació a l’ISE Open Innovation Challenge va ser molt positiva, ja que no només els va posar en contacte com a proveïdors de solucions de software amb un futur soci que tenia una necessitat real, sinó que com a start-up els va “permetre aprendre a col·laborar amb una empresa ja consolidada, amb un termini de temps molt exigent”. La tecnologia de l’empresa emergent catalana es dirigeix a tota mena de sectors, des de la cultura i l’oci a l’àmbit corporatiu de qualsevol empresa. Fundada el 2020, Marvut compta amb una desena de treballadors entre la seva seu de Barcelona i la delegació que tenen a Colòmbia i preveu duplicar la seva plantilla aquest 2023. A més, la start-up té en els seus plans entrar pròximament al mercat francès, on preveu tancar un acord per distribuir les seves solucions durant els pròxims mesos.

Per la seva banda, Arthur Holm s’especialitza en solucions audiovisuals per a diferents sectors, des de l’institucional al corporatiu passant per vaixells o hotels. El CEO d’Arthur Holm, Henrik Holm, destaca que la col·laboració els ha permès “disposar d’un showroom a l’abast de tots els distribuïdors internacionals”. L’empresa compta actualment amb una plantilla de 37 treballadors i està present en 40 països.