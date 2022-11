El secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, serà el nou conseller delegat d’Acció, l’agència de competitivitat empresarial del Govern. Segons ha avançat el diari ARA, Castellanos compaginarà els dos càrrecs. El secretari d’Empresa substituirà a Natàlia Mas, que ha passat a ser la nova consellera d’Economia i Hisenda. D’aquesta manera, al capdavant d’Acció, Castellanos ocuparà el càrrec institucional, mentre que Joan Romero es mantindrà com a director executiu de l’agència de competitivitat empresarial del Govern. També Lluís Juncà manté el seu càrrec de director general d’Innovació i Emprenedoria de la Generalitat.

Aquest dimecres s’ha anunciat que Castellanos passarà a ser el nou conseller delegat d’Acció. No és la primera vegada que el secretari d’Empresa passa per l’agència de competitivitat. De fet, Castellanos ja va passar per Acció entre el 2006 i el 2009, quan va ser secretari executiu. El Govern aprovarà el nomenament de Castellanos aquest mateix dimecres en el Consell Executiu -que ha estat aplaçat, ja que el passat dimarts 1 de novembre era festiu-. Entre les competències del nou conseller delegat hi ha la de mantenir l’agència activa, així com vetllar per la productivitat i el compliment de les iniciatives proposades. Castellanos encara no ha fet declaracions, però el seu nou càrrec es farà efectiu un cop sigui nomenat pel Consell Executiu.

Un nou càrrec per l’agència de competitivitat

Nascut a Barcelona el 1978, Castellanos és llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Economia Pública de la Universitat de York i Mestratge en Funció Directiva (EAPC). Entre el 2018 i el 2021, va ser la mà dreta de Pere Aragonès a vicepresidència i Economia i Hisenda, on era secretari general. Anteriorment, entre el 2015 i el 2017, va ser Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació al Govern. A més, també ha tingut responsabilitat a l’AGAUR, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i a la Recerca.