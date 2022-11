Aena encarrega a Duran i Lleida la gestió d’onze aeroports del Brasil

Josep Antoni Duran i Lleida, exlíder de l’extinta d’Unió Democràtica de Catalunya (UDC) és a punt de començar una nova vida que l’obligarà a passar gran part del temps al Brasil. És el que es desprèn, almenys, de l’anunci que Aena ha fet en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segons aquesta notificació oficial que recull l’Agència Catalana de Notícies (ACN), l’empresa pública espanyola, dedicada a la gestió d’aeroports i liderada pel socialista Maurici Lucena com a conseller delegat, Duran serà l’encarregat, a partir ara, de gestionar els onze aeròdroms brasilers adquirits recentment. L’exdirigent democratacristià i exlíder de CiU al Congrés dirigirà l’empresa Bloco do Onzo Aeroportos do Brasil, creada per Aena per encarregar-se d’aquesta xarxa d’infraestructures per al transport aeri.

Aeròdroms distribuïts en quatre estats diferents del Brasil

Per ocupar el seu nou càrrec, Duran i Lleida deixarà les seves actuals responsabilitats com a conseller d’Aena, i a les comissions de nomenaments, retribució o govern corporatiu i sostenibilitat i acció climàtica de la companyia. A canvi, serà el màxim responsable d’una empresa que té aeroports repartits en quatre estats del Brasil: São Paulo, Minas Gerais –que són els dos més poblats–, Mato Grosso del Sud i Pará. La concessió, que Aena es va adjudicar a l’agost, segons va anunciar, és per un període de 30 anys, tot i que al final d’aquest termini hi ha la possibilitat de signar una pròrroga de cinc anys més.

L’aeroport Congonhas Sao Paulo, un dels adquirits per Aena que haurà de gestionar Josep Antoni Duran i Lleida / Europa Press

Segons les dades disponibles, els onze aeroports del Brasil adquirits per Aena van tenir fins a 26,8 milions de passatgers l’any 2019, una xifra que representa un 12% del moviment de viatgers en transport aeri registrat al total del país que ara tornarà a ser presidit pel líder d’esquerres Luiz Inácio Lula da Silva. Per adjudicar-se aquestes infraestructures que ara posa en mans de Duran i Lleida, Aena va haver de participar en una subhasta pública i haurà de pagar gairebé 470 milions d’euros, 2.450 milions de reals, dit en la moneda brasilera.