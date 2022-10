ACCIÓ premia Freshly, Concentrol i Toni Pons per la innovació exportadora

En els últims dos anys les exportacions catalanes han augmentat la seva facturació un 42%. Molts podrien pensar que aquest augment és degut a l’augment dels preus contenidors, però la veritat és que no, Catalunya i les seves empreses han estat capaces de buscar nous mètodes per augmentar el volum de les seves vendes a l’exterior. Justament per això ACCIÓ ha creat els Premis Catalonia Trade Leaders per premiar la innovació dels canals d’exportació a l’exterior de les catalanes Freshly Cosmetics, Concentrol i Toni Pons. Aquests nous premis busquen distingir projectes empresarials de sortida a l’exterior en un context de complexitat global a causa de la pandèmia i les tensions geopolítiques actuals.

En aquesta primera edició els premis han buscat els casos d’empreses que s’hagin centrat en el canvi en la manera de fer negocis al món que ha provocat la pandèmia, el trencament de les cadenes de valor global, la crisi d’aprovisionament, l’augment dels preus de les matèries primeres i del transport marítim, la inflació, l’emergència climàtica i les tensions geopolítiques internacionals, alguns dels riscos que poden dificultar la sortida a l’exterior de les empreses catalanes.

Concentrol

Aquesta empresa química familiar catalana, durant la pandèmia, va decidir transformar les fonts d’oportunitats més “tradicionals”, com ara les fires sectorials o les visites comercials, per una aposta clara als canals digitals amb la creació d’un ecosistema digital centrat en els seus clients amb l’objectiu d’oferir un millor servei i fidelitzar-los. Gràcies a aquesta aposta, van poder generar fins a 450 leads qualificats provinents de més de 74 països al llarg del 2021 i s’espera que aquesta xifra creixi aquest any en un 30%. Això els ha generat un increment del 34% sobre la seva facturació internacional.

Un dels projectes més complexos va ser la seva estratègia digital per la Xina, en què van haver d’adaptar tot l’aprenentatge fet fins a la data al context xinès, totalment diferent de l’occidental. S’ha desenvolupat una web adaptada i allotjada en servidors xinesos per optimitzar el posicionament en cercadors una estratègia de continguts específica en canals digitals xinesos com WeChat, Baidu, Baike, Sogou o Tencent vídeo, presència en directoris sectorials, etc.

Essent una empresa del sector químic sense experiència prèvia al canal digital, és remarcable l’aposta que ha fet mitjançant la incorporació d’especialistes, la formació del personal intern i la col·laboració amb experts per tal de fer front a aquesta transformació amb èxit.

Freshly Cosmetics

La segona premiada ha estat la start-up, Freshly Cosmetics, que tot i ser una marca digital des del seu naixement el 2016, a partir del 2020, i a causa de la pandèmia, van fer el gran salt internacional creixent tant en nombre de mercats com en volum de negoci. De fet, la seva facturació internacional va créixer un 528%, passant de 15 mercats a 36 en els darrers 2 anys.

Tot plegat ha estat possible, segons ha explicat el CEO de l’empresa, Miquel Antolín, fent una adaptació molt cuidada del seu web a cada mercat on s’adrecen, tant pel que fa a contingut com d’imatge i disseny. De fet, tant és així que quan superem un volum de negoci d’un milió d’euros en un mercat, l’empresa ja posa un equip al país per poder adaptar-se molt millor. En aquesta línia, l’empresa busca constantment millores per adaptar els elements del seu ecommerce a cadascun dels mercats, tant per contingut, imatge i disseny com per mètodes de pagament.

Toni Pons

La tercera premiada ha estat Toni Pons, que arran de la pandèmia han fet una aposta molt clara pel canal online, entrant en els marketplaces més rellevants a escala internacional, han adaptat el seu web per captar clients internacionals amb nous continguts, tecnologia multiidioma entre d’altres. Aquesta empresa catalana que es dedica a la fabricació d’espardenyes han engegat iniciatives de màrqueting de contingut, màrqueting amb influencers, reduït les barreres entre online i offline, i aprofitat el creixement de cada canal per reforçar la resta.

Gràcies a totes aquestes iniciatives, han aconseguit augmentar en 70% la seva facturació internacional i han passat de 10 a 50 països en els quals tenen presència digital. En l’àmbit intern, han aconseguit aquesta transformació digital mitjançant la incorporació d’especialistes i la col·laboració amb empreses especialitzades externes.

Oportunitats de negoci arreu del món

A més d’anunciar els premiats, en la mateixa jornada s’ha fet públic un estudi d’ACCIÓ que identifica 463 noves oportunitats de negoci per a les empreses catalanes arreu del món. Aquestes estan situades en 108 països, sobretot a Àsia i Europa, mentre que sectorialment destaquen les oportunitats en els àmbits de la maquinària i els béns d’equip, l’alimentació, la salut, la química i les TIC-digitalització de la indústria.

Per tal de destriar els sectors amb més potencial, l’estudi crea l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals d’ACCIÓ, que combina tot un conjunt de variables agrupades en quatre blocs: la relació comercial de les empreses envers el sector i país en qüestió, el pes del sector al país, la mida del mercat i la seva facilitat per fer-hi negocis. A més, per facilitar-ne l’accés a les empreses de casa nostra, ACCIÓ ha creat el Recomanador d’oportunitats de negoci internacional, una eina interactiva que amb només tres clics presenta les millors opcions d’aquestes oportunitats de negoci per a cada pime.

Els reconeixements s’han entregat en el marc de la jornada central de la 29a edició de la Setmana de la Internacionalització d’ACCIÓ al World Trade Center de Barcelona, el principal acte que se celebra anualment a Catalunya per promoure la internacionalització del teixit empresarial català.