50 empreses de Perpinyà creen una macrocomunitat d’autoconsum energètic

Batejat amb el nom d’Agorasun, el projecte solar d’autoconsum col·lectiu de la Zona d’Activitat Econòmica del sud de Perpinyà planteja una solució pionera per a la regulació del mercat elèctric. Per fer front a l’augment del preu de l’electricitat, un grup de 50 empreses rosselloneses aposten per la producció fotovoltaica en circuit curt i compartit. Un bucle virtuós que permetrà produir in situ el 40% de l’electricitat necessària amb una tarifa que no quedarà afectada per la inflació.

No podia ser enlloc més. A l’entrada de Tecnosud, la zona d’activitat major del sud de Perpinyà, els primers panells fotovoltaics del projecte Agorasun van ser instal·lats l’estiu passat al terrat de la seu de l’empresa Tecsol. Fundada per Andreu Joffre ara fa quaranta anys, l’empresa pionera especialitzada en energia solar és el motor d’aquest projecte de producció col·lectiva. Agorasun és concebut com un bucle. La idea consisteix a arreplegar productors i consumidors al si d’una mateixa entitat jurídica que s’encarrega de repartir l’electricitat solar segons els interessos de cadascú: un circuit curt de producció d’energia verda. La cinquantena d’empreses que formen aquest col·lectiu compartiran l’electricitat que generaran in situ.

Entrada del polígon industrial Tecnosud, a Perpinyà, on es prepara un macroprojecte d’autoconsum d’energia fotovoltaica

L’autoconsum col·lectiu permet que l’excedent de producció de cada empresa alimenti directament la veïna, ja que totes s’han associat per constituir una societat de producció fotovoltaica. Segons Alexandra Batlle, secretària general de Tecsol i encarregada del projecte, “la creació d’aquesta societat permet que tots els participants siguin a la vegada els accionistes, els associats, els pilots i els organitzadors.” Esbossat el 2017, el projecte Agorasun serà ben real aquest 2023, amb la instal·lació progressiva de panells solars a tots els terrats d’aquesta zona econòmica. Una coberta fotovoltaica també serà construïda damunt del gran pàrquing de la zona d’activitat. “Es una de les virtuts del projecte -explica Alexandra Batlle- utilitzem un espai artificialitzat que té una funció única, i li oferim un paper diferent. Això permet no impactar el paisatge i generar ombra”.

Llei francesa que escurça els tràmits administratius

Fa poc encara, l’autoconsum fotovoltaic representava una aposta, avui ja constitueix una resposta a la crisi energètica. La llei d’acceleració de les energies renovables adoptada el passat 10 de gener, aviat escurçarà els tràmits administratius a l’Estat francès amb la voluntat de dinamitzar el desenvolupament de la fotovoltaica solar, que permet de protegir el preu de l’energia entre 25 i 30 anys.

Un argument que va seduir els socis a l’hora d’adherir al projecte. Alexandra Batlle precisa: “A la zona d’activitat, hi ha el laboratori del Consell Departamental, que aprofitarà també la producció en circuit curt. És una novetat arreplegar entitats públiques i privades al voltant d’una mateixa comunitat de consum”. Per a les empreses més importants de la zona d’activitat, la producció local d’energia representaria un estalvi de 30.000 euros anuals. Agorasun també disposa del suport de l’agrupació Perpinyà Mediterrani Metròpoli, el Banc Popular del Sud i la regió Occitanie que s’han adherit al projecte.

A la Catalunya del Nord com a la resta de l’Estat francès, la factura de la llum de moltes empreses s’ha duplicat des de la guerra d’Ucraïna. El model d’autoconsum col·lectiu que es posarà a prova enguany a Perpinyà és dels més ambiciosos. Amb uns 615 MWh/any, generarà ell sol la meitat de la producció total del centenar de projectes d’autoconsum que creixen arreu de l’Estat francès.