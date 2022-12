Les vendes del comerç català cauen un 1,7% al novembre

La crisi de preus dona el seu primer cop important als establiments comercials catalans. Les vendes del comerç detallista del país van caure un 1,7% durant el mes de novembre. Si bé a la majoria de territoris de l’Estat espanyol les botigues especialitzades van patir un retrocés de facturació, el batzac al sector català dobla la mitjana estatal, que es va quedar en un -0.8%, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Tot i la considerable caiguda interanual, els comerços detallistes mantenen la lenta recuperació mes a mes. En comparació amb l’octubre, l’índex de vendes va créixer un 2,9%, en línia amb les dades de l’Estat espanyol, que es van elevar fins al 3% de creixement. L’ocupació al sector, a més, es va mantenir a dotze mesos vista, amb un creixement lleuger del 0,4% –menys de la meitat de la mitjana estatal, que es va elevar fins al 0,9%–.

Sectors afectats

Les penúries del comerç, segons les dades de l’INE, han anat per barris. Els principals afectats per la crisi de preus han estat els venedors de productes d’equipament per a la llar, amb una caiguda de l’índex deflactat de vendes –adaptat per la inflació– del 4,9%, la més significativa de la taula. En xifres similars es mou el sector de l’alimentació, el més colpejat per l’espiral de costos, amb una caiguda interanual del 4%.

Escletxa inflacionista

De fet, el salt entre els resultats amb o sense inflació és majúscul: si no s’eliminen els efectes conjunturals de preus, l’índex de vendes del sector del menjar i les begudes es va disparar en un 9,4% interanual –una xifra enganyosa, en tant que no té en compte els elevats costos de matèries primeres que abonen els venedors, entre altres factors lligats a l’IPC–. Per altra banda, els comerços d’equipaments personals mostren un important creixement, proper als quatre punts; mentre que les estacions de servei van créixer un 12% any a any.