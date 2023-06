El turisme estranger, l’última esperança per recuperar el sector

El turisme és un dels motors de l’economia catalana, però també l’espanyola. La pandèmia va fer retrocedir les xifres d’un mercat que dona feina a milions de persones a tot l’estat espanyol. Tres anys després i amb l’arrancada de la temporada d’estiu, tot apunta que el rècord històric de visitants està a prop. La dada més rellevant es troba en el turisme estranger, dels que s’espera que s’emportin més de la meitat de l’ocupació hotelera del territori. De fet, alguns estudis asseguren que ni la inflació ni la crisi aturaran l’onada de turistes estrangers aquest estiu. Després d’un final de juny d’altes perspectives, el sector agafa forces per enfrontar-se el que podria ser, l’estiu més internacional de la història de Catalunya, però també d’Espanya.

Voxel, empresa de facturació electrònica i pagaments B2B en el sector turístic, considera que el turisme estranger no es veurà afectat per la inflació aquest estiu i apunta a una recuperació del nombre de reserves previ a la irrupció de la pandèmia. Així ho explica la mateixa companyia en un comunicat on la directora de Màrqueting Amaia Marsà afirma que “depenem en gran part del turisme exterior, per la qual cosa és important tenir-lo al cap per a fer qualsevol anàlisi de cara a aquesta nova temporada d’estiu, en la qual les previsions apunten a una recuperació del nombre de reserves després de la pandèmia”.

La companyia no fa prediccions en va. De fet, les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) donen suport a aquesta creença. En l’últim informe que va presentar l’entitat, es preveu que l’ocupació hotelera es mantingui en nivells positius respecte a l’any passat. Tot i que no es poden avançar les xifres, la comparativa és molt bona, ja que el 2022, els turistes no residents van representar el 63% de les pernoctacions a Espanya durant el mes de juliol. En concret, els països que més turisme van aportar van ser el Regne Unit (26,6%), Alemanya (17%), França (9%), Països Baixos (5%) i Itàlia (4,4%).

La inflació, el menor dels problemes dels estrangers

Una de les preocupacions més grans del sector era la inflació, al cap i a la fi, la pujada de preus podia suposar un impediment perquè els turistes veiessin el destí viable per passar-hi les vacances. Aquest paràmetre, segons un informe de Comissions Obreres (CCOO) no serà un problema. Des del sindicat, preveuen un estiu amb 50 milions de turistes en territori espanyol durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, dels quals aproximadament la meitat (49%) seran estrangers. També la plataforma hotelera SiteMinder dona suport a aquesta versió, ja que -a l’informe World Hotel Index- destaquen que el nombre de reserves per part d’estrangers arribarà a representar el 65% del total.

No obstant això, els turistes de l’interior del territori també jugaran un paper rellevant en el sector, sobretot en termes de recuperació de xifres després de la caiguda de la pandèmia que s’ha carregat els últims anys. Les dades de conjuntura turística del primer quatrimestre de l’any 2023 reflecteixen que tant les xifres de viatgers (+2,3%) com les de pernoctacions (+0,8%), han superat ja els nivells del 2019. De fet, el turisme nacional ha incrementat la demanda en un 4,8% en comparació amb l’any 2019, mentre que la xifra de visitants estrangers està només un -0,5% per sota de l’inici d’aquest any.

L’elasticitat dels viatgers, el paràmetre clau

La clau d’aquest possible rècord històric recau en l’elasticitat que demostren els turistes estrangers. En aquest sentit, la variació de preus sembla no tenir un efecte directe en aquesta classe de viatgers. En primer lloc, el que determina l’elasticitat de la demanda són bàsicament dos factors: el nivell de renda i els preus. Segons un estudi de Voxel, la demanda és més elàstica respecte a la renda, és a dir, que els increments i reduccions de la renda afecten la corba de la demanda. “Si el viatger compta amb menys renda, la demanda de viatges baixa” apunta Marsà. Això aplica sobretot a la demanda procedent de països com el Regne Unit o Alemanya, pel tipus de turisme de rendes baixes, centrat en escapades de sol i platja.

Amb tot, doncs, les xifres apunten que el 2023 serà l’any de la recuperació definitiva. El sector hoteler podria emplenar tot l’espai disponible aquesta temporada d’estiu. Tots els informes d’avaluació coincideixen a parlar de xifres rècord, una tendència que s’ha pogut anar comprovant al llarg de l’any, ja que per Setmana Santa i el gener han estat moments puntuals de molt moviment. Gràcies al turisme estranger, aquestes dades continuaran a l’alça, catapultant Catalunya i també l’estat espanyol al pòdium dels destins preferits per passar-hi les vacances.