TOT Economia, una nova era d’informació econòmica amb criteri i caràcter

L’economia catalana, igual que l’europea i fins i tot la mundial, viuen temps convulsos. Les diferents crisis viscudes, la guerra i la inestabilitat porten la inflació i els preus de consum a límits que feia anys que no es veien. En un context on el 99,8% del teixit empresarial català està format per petites i mitjanes empreses i són elles les que més pateixen la incertesa, però també les que menys ajudes reben, sembla gairebé irònic muntar un nou mitjà que es basa en l’economia. De les ganes de convertir-se en actors d’aquesta tragicomèdia que és l’economia catalana neix TOT Economia, el temàtic econòmic del Grup El Món “amb criteri i caràcter” dirigit pel periodista Vicent Sanchis.

En un acte a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm aquest dimarts, el diari ha fet la primera presentació en societat, envoltat del teixit empresarial del país, és a dir, directius de pimes, algunes autoritats rellevants i altres companys de professió. Com a discurs inicial d’aquesta inauguració, Salvador Cot, editor del Grup El Món, ha presentat la que ja és la seva nova aposta, “una manera d’apropar-se a les empreses catalanes i l’economia”, ha explicat Cot, que també ha recordat que “necessitem un mitjà que no ens digui que l’economia catalana va malament i la de Madrid és genial”.

Vicent Sanchis, director del TOT Economia i Salvador Cot, editor del Grup El Món / Mireia Comas

L’editor del grup ha donat pas al director d’aquest nou mitjà, que ha decidit fer una reflexió sobre els mitjans i com aquests estan canviant. “Els mitjans abans estaven dirigits per empresaris, els nous digitals d’ara els dirigeixen els mateixos periodistes”, ha argumentat Sanchis. Així doncs, ha assegurat que els nous formats donen pas a noves maneres d’entendre el periodisme i, per tant, cal explicar de manera permanent aquests canvis dins l’ecosistema empresarial. El director del TOT Economia ha trobat temps per felicitar i agrair al seu equip la feina feta i ha recordat que “és important seguir treballant”.

Convertir-se en una peça dins del tauler

Sanchis ha fet referència, en el seu últim apunt del discurs, a la necessitat, no només d’explicar el que passa, sinó també de formar part del canvi. D’aquesta manera, ha mencionat que el TOT Economia no aspira a explicar les coses de manera externa, sinó que “busquem ser amics d’aquells que mouen l’ecosistema”. Tot i això, el director del diari ha assegurat que aquesta amistat no implica que no “es puguin explicar tant les coses bones com les coses dolentes”.

La presentació a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm del nou diari econòmic del Grup El Món: TOT Economia / Mireia Comas

Així, doncs, aquest nou mitjà pivota sobre tres eixos importants: la necessitat d’explicar el que està passant, “perquè són èpoques en les quals estan passant moltes coses”, ha dit Sanchis. La necessitat, també, de crear un mitjà rigorós que vetlli per l’ecosistema català empresarial. I, finalment, i probablement la més important, convertir-se en una peça en aquest tauler de joc, és a dir, buscar la manera d’informar des de dins, podent contribuir al creixement de l’economia catalana. I és que, tal com explicava Sanchis el dia que aquest mitjà va fer la seva primera publicació: “És temps d’informacions clares, d’interpretacions solvents i d’opinions que aporten solucions a cada nova incertesa”.