Territori dedica 161 milions d’euros a lloguer social

El Departament de Territori obre una convocatòria d’ajudes per valor de 161 milions d’euros per a la construcció de 3.100 habitatges dedicats a lloguer social. L’assignació, segons ha comunicat Territori, prioritza aquelles iniciatives que ja son beneficiàries del programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en lloguer social energèticament eficients finançat pels fons Next Generation EU. Aquesta partida es dedicarà a implementar un total de 82 actuacions constructives a 38 localitats del país.

Tot i que la previsió de Territori es manté als volts dels 3.100 habitatges construïts -uns 3.116, específicament- el nombre d’actuacions finals pot “variar i s’incrementarà amb la incorporació” d’altres iniciatives que han mostrat el seu interès en les ajudes i que actualment es troben en llista d’espera. Hi haurà finançament disponibles per a noves incorporacions, asseguren des del Departament, “a mesura que es vagin concretant els imports i alliberant fons”.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez / ACN

Requeriments de sostenibilitat

Segons especifiquen des del departament, la subvenció ofereix una cobertura de fins a 700 euros el metre quadrat de superfície útil de l’habitatge construït, un màxim de 50.000 euros per unitat. Les propostes guanyadores compleixen, entre altres criteris, la tinença de sòl de titularitat pública; el compromís amb la construcció d’habitatges d’un mínim de 75 metres quadrats amb possibles annexos vinculats o el compliment dels paràmetres de sostenibilitat residencial marcats per la Generalitat, com ara un consum d’energia primària no renovable inferior al 20%.

Barcelona, on més es construirà

Del total dels habitatges que es preveuen construir, la majoria es troben a la demarcació de Barcelona, amb unes 1.910 unitats residencials repartides en 45 actuacions finançades. Al Penedès, tot i que el conjunt de la construcció es concentra en nou iniciatives, l’objectiu s’eleva fins als 333 habitatges, mentre que la concessió contempla uns 270 punts edificats repartits en un total de 10 concessionaris a la demarcació de Girona. Les Terres de l’Ebre atreuen la menor inversió, amb menys d’una trentena de residències operades per només dues iniciatives beneficiàries.