Teletreball i més eficiència, la fórmula per superar la crisi energètica

Fa mesos que la principal preocupació dels empresaris catalans, en general, és afrontar la crisi energètica el millor possible. Per fer-ho, la recepta més comuna a tot el territori ha estat afavorir el teletreball i implantar noves tecnologies més eficients energèticament. Segons l’enquesta de clima empresarial publicada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Concretament, el 27,1% dels empresaris ha potenciat el teletreball, sent la mesura més usada per combatre els alts preus energètics, seguida de la implantació de noves tecnologies amb un 22,9%.

Altres mesures que s’han pres els empresaris catalans els últims mesos són autogenerar energia elèctrica o altres (13,6%) i reformar l’establiment per millorar-ne l’aïllament (12,1%). Una quarta part dels establiments declara que ha aplicat altres mesures diferents de les anteriors (25,4%). D’altra banda, hi ha un 40,8% dels establiments que declaren no haver posat en marxa cap mesura per fer front a l’augment del preu de l’energia en els darrers 12 mesos.

Ara bé, si sectoritzem les dades podem veure que hi ha grans diferències en funció de l’activitat. Per exemple en el sector industrial i el comerç, on implantar el teletreball pot ser difícil, la principal mesura posada en marxa ha estat implantar noves tecnologies de procés més eficients energèticament (31,7% i 26,6%). A la resta de serveis, la principal mesura és afavorir el teletreball (32,4%) i a l’hostaleria i la construcció, altres de diferents de les plantejades (24,2% i 24,9%, respectivament).

De cara a les mesures que prendran en el pròxim any per fer front a l’augment del preu de les energies, els empresaris catalans han repetit les mateixes opcions, ja que la majoria preveuen implantar noves tecnologies de procés més eficients energèticament (25,2%) o bé afavorir el teletreball (24,9%). Ara bé, en aquest punt hi destaca l’augment d’establiments que volen autogenerar energia elèctrica (solar o altres) en els pròxims 12 mesos (20,7%), 7,1 punts més que el percentatge dels establiments que han aplicat aquesta mesura en el darrer any (13,6%).

Els empresaris aposten per un augment de costos i preus

De cara a futur, la majoria dels establiments empresarials de Catalunya preveuen que els preus i els costos laborals augmentin. Concretament, el 82,2% preveu un increment del preu de l’energia, així com el 77,9% crec en un augment dels preus de compra de mercaderies o primeres matèries. Alhora, el 58,2% dels empresaris catalans creu que hi haurà un augment dels preus de venda i el 64,0% un increment dels costos laborals. En aquesta línia, el 44,4% dels establiments preveu que augmentarà significativament el preu de compra de l’energia, mentre que el 37,8% creu que l’increment serà moderat. En el sector de l’hostaleria, el percentatge d’establiments que considera que l’augment serà significatiu arriba fins al 60,0%.

En canvi, en el cas de l’augment dels preus de les mercaderies o primeres matèries la proporció d’establiments que considera que l’augment serà significatiu (36,6%) és inferior a la dels que consideren que l’augment serà moderat (41,3%). Aquest patró es repeteix a tots els sectors d’activitat excepte a l’hostaleria, on la majoria (57,3%) considera que l’increment de preus serà significatiu.

En darrer lloc, menys del 3% dels establiments considera que els preus de compra, tant de l’energia com de mercaderies o primeres matèries, i els preus de venda de béns o serveis disminuiran en els pròxims 12 mesos (2,0%, 2,3% i 2,9%), i només el 0,9% dels establiments preveu un descens dels costos laborals.

Què limita la inversió?

Per altra banda, totes aquestes inversions de cara a implementar tecnologies més eficients energèticament no estan acabant d’arribar del tot, ja que 2 de cada 3 establiments empresarials de Catalunya consideren que el principal factor que limita la inversió són els costos. Concretament, consideren que són massa elevats, i si anem a veure els sectors de l’hostaleria i de la indústria aquest percentatge s’eleva fins al 81,1% i 75,0%.

Altres factors que limiten la inversió són un període per recuperar la inversió massa llarg (55,4%), altres inversions considerades prioritàries (49,1%), la manca de fonts de finançament (34,7%), i un coneixement insuficient de les mesures que es poden adoptar (29,5%). Hi ha, però, un 13,5% dels establiments que considera que no hi ha cap factor que limiti les inversions en mesures d’eficiència energètica.