Streamers, la nova economia d’internet

Amb el boom de la Kings League s’ha fet més evident que mai que no cal fer que el gran públic pagui per veure continguts d’entreteniment, sinó que s’està demostrant que amb la simple reproducció a través de, per exemple, Twitch un negoci de l’estil pot ser més que rendible. Durant les primeres tres jornades l’últim invent de Gerard Piqué ha generat boníssimes audiències, inclús algunes més elevades que molts partits de La Liga gràcies al ja més de milió i mig de seguidors que té el canal.

Ara bé la gran pregunta envers els creadors de contingut a internet és com es guanyen la vida si, com s’acostuma a dir en diversos ambients conservadors, són només nois que juguen a l’ordinador. Doncs bé, tal com explica un dels més veterans de l’escena espanyola, Roc Massaguer, més conegut com a Outconsumer, al TOT Economia bàsicament hi ha cinc maneres de guanyar-se la vida a internet.

Com es guanyen la vida els streamers?

La primera de totes és la que pot semblar més evident és a dir amb els anuncis orgànics que posen les plataformes, com YouTube o Twitch durant els directes i vídeos que es pengen. De fet, cada hora de streamer que consumeix un usuari va directament relacionada amb uns minuts d’anuncis que has de veure si no estàs subscrit al canal i d’aquí gran part dels diners que es recullen van a parar a la butxaca dels creadors.

La segona manera també és clàssica i són els potencials espònsors que tenen els creadors, com un futbolista cobra per portar una determinada marca de botes. A més dels espònsors també poden fer col·laboracions puntuals a través del product placement o els branded contents, una tècnica de patrocini que també s’utilitza en els mitjans de comunicació. Aquí, com més seguidors tingui un creador més guanyarà per fer aquest tipus d’accions. La creació de marxandatge, escriure llibres o fer diverses actuacions en teatres, per exemple, també és una altra via d’ingressos potencial per a un streamer, apunta Outconsumer.

Les dues últimes vies d’ingressos potser són les menys ortodoxes, però segurament amb les que més diners poden arribar a guanyar la gran majoria dels streamers i creadors de contingut. La primera són els encàrrecs personals, en aquest sentit Outconsumer explica que gràcies a la seva presència a internet el Pop Up de Catalunya Ràdio l’ha contractat durant les últimes temporades per tenir-hi una secció. Aquest també és el cas de Juliana Canet, que va començar fent vídeos a internet i ara participa a XL de Catalunya Ràdio i al Tot Són Problemes de TV3. Aquest tipus de contractacions, en última instància es donen gràcies al fet que tenen una rellevància pública a les xarxes, i per això se’ls contracta, més enllà que, com assegura Massaguer, la confiança en ells es manté perquè són bons fent el que fan un cop contractats.

A això també se li pot afegir una última via d’ingressos com és el mecenatge, és a dir que la teva audiència directament et pagui pel contingut que tu generes. Dins d’aquest gènere hi ha les subscripcions a Twitch, la possibilitat d’obrir un Patreon, les donacions a través de Twitch o PayPal. Aconseguir viure només del mecenatge seria un ideal per als creadors, ja que només s’haurien de donar a la seva audiència, encara aquí Outconsumer apunta que costa molt fidelitzar el públic i amb les audiències joves costa que paguin, com és normal perquè normalment tenen molts menys ingressos.

És fàcil la vida de l’streamer?

Aparentment, la pregunta de si és fàcil la vida com a streamer sembla tenir una resposta clara que és sí, sense dubte, és una persona que només obre l’ordinador i li parla a una càmera mentre juga. La realitat, però, és molt diferent. Un dels streamers més coneguts de l’estat, el català David Carbó, més conegut com a Skain, explica que el món del streaming és molt complicat, ja que els números fluctuen molt i és molt difícil tenir exposició perquè has d’estar present a tot arreu. A més, assegura que no tothom pot ser-ho i que viure només del streaming és dificilíssim.

A més, Skain assegura que molts cops per acabar triomfant en aquest sector has d’estar en el lloc indicat en el moment indicat. La seva història, per exemple comença perquè ell era jugador professional de League of Legends i la gent el va començar a seguir per veure com jugava les seves partides. A partir d’aquest inici, que ja és bo, el creador ha d’anar escalant, encara que apunta que normalment no ho fas de manera orgànica. De fet, el mètode per créixer, apunta Carbó, és difícil de saber i, per tant, d’explicar. El que sí que sap explicar és que per arribar a créixer molt el que s’ha de tenir és talent i constància.

Com funcionen les subscripcions a Twitch?

Una de les grans plataformes de streaming, per no dir la més gran, és sense dubte Twitch, que té una particularitat respecte a les altres que és el pagament de subscripcions. Aquest sistema ajuda a fidelitzar l’espectador i li dona certs avantatges davant d’aquells usuaris no subscrits com no veure publicitat. Ara bé, com funciona aquest sistema? Outconsumer explica que ara, des de fa uns mesos, l’ingrés per subscripcions no va tot al creador sinó que la plataforma es queda el 50%, abans, però alguns creadors tenien tractes diferenciats i la xifra variava. Per tant, quan una persona se subscriu a un canal, a Espanya costa 4 euros mensuals, el 50% va a Twitch i l’altre 50% va al streamer. Això és sobre el paper, perquè Outconsumer recorda que si una subscripció van 4 euros a ell Twitch li paga 2 dòlars, que amb el canvi no sempre acaba sent la meitat de l’import original. Alhora cal recordar que d’aquest 50% que rep el creador després encara ha de tributar a hisenda.