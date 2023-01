Sis de cada deu exportacions de joguines de l’Estat es fan des de Catalunya

Les exportacions de joguines i consoles van marcar rècord històric el 2021 i es van enfilar fins als 1.242 milions d’euros. D’aquesta manera, Catalunya se situa en primera posició com a territori que més joguines exporta de tot l’estat espanyol. De fet, sis de cada deu exportacions a l’exterior que es fan des de l’Estat surten de Catalunya. Així ho afirma un estudi de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa del departament d’Empresa i Treball, Acció, aquest dijous. Aquestes dades constaten que les exportacions de Catalunya d’aquests productes han crescut “exponencialment” en els darrers anys i s’han multiplicat per cinc des del 2014.

Catalunya és líder d’exportacions de joguines i consoles des de fa gairebé una dècada, tal com relata l’informe d’Acció. Aquestes xifres només van baixar durant la pandèmia i, de fet, la frenada del creixement del 2020 es va atribuir al tancament de fronteres i l’encariment de les exportacions a causa de les mesures preventives contra el coronavirus. Pel que fa al 2022, les exportacions catalanes de joguines van sumar 902 milions d’euros fins a l’octubre i van representar el 56% de les vendes de l’Estat a altres països en aquest àmbit. Així doncs, la tendència creixent situa el territori en una posició molt elevada, on més de la meitat de les exportacions d’aquests productes són catalanes. Per destinació, l’informe destaca que la meitat de les exportacions que es van fer a Catalunya van anar a parar a França. Un 21% van fer-se a Itàlia i un 5% a Portugal.

El creixement català augmenta les xifres a l’Estat

A l’Estat, a banda de Catalunya les comunitats que més joguines van exportar durant el 2021 van ser Madrid (13,4%), el País Valencià (11%), Aragó (5,6%) i el País Basc (4,5%). Tot i això, els percentatges són molt petits en comparació amb Catalunya. A més, l’estudi d’Acció també remarca que el pes de les exportacions catalanes sobre el total de l’Estat ha passat del 33,2% el 2014 al 59,4% el 2021.