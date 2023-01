Les sancions a Rússia faran augmentar els preus del carburant el 2023

El preu del carburant va arribar a rècords històrics de dos euros per litre tant de gasoil com de gasolina. Aquesta circumstància va fer que el govern espanyol implementés una mesura de descompte al preu final de cara al consumidor. Fins al 31 de desembre del 2022, després d’omplir el dipòsit, es descomptaven 20 cèntims de la factura, fent així més amena la compra. Però arribat el gener aquestes ajudes han acabat i els preus han continuat augmentant, el que ha fet baixar les vendes del mes a les empreses de carburants. Una situació que es troba lluny de millorar i que a partir del febrer entrarà en una nova fase de risc de pujades de preu, ja que el màxim exportador de cru -Rússia- no podrà vendre el producte a causa de les sancions. “Sense Rússia en el mercat hi haurà molt menys producte, el que farà que pugin els preus”, explica Jordi Roset, director general de Petrolis Independents.

Si fem una radiografia completa del sector, es pot comprovar fàcilment que Rússia és un dels màxims exportadors de cru, el producte que refinat es converteix en carburant que va directament als cotxes dels consumidors. “Tot Europa compra el cru de Rússia, les sancions poden afectar molt en l’oferta de cru per refinar”, reconeix Manel Montero, director general del Grupo Moure. Ell mateix, juntament amb els altres empresaris que ha consultat el TOT Economia, asseguren que “la incertesa sobre la pujada de preus i el prolongament d’aquests encara és molt elevada”. És per això, que tot apunta a un repunt dels preus un cop Rússia deixi de formar part del tauler de joc.

Tot i això, en cap cas es parla d’una manca substancial de carburant, és a dir, que l’eliminació de Rússia no repercutirà en les existències i, per tant, no hi ha risc que els consumidors no puguin omplir els sues dipòsits. “Però, hem de pensar que hi haurà menys matèria primera i això causarà un augment dels preus”, remarca Roset. Una opinió que tot i que Lluís Nieves, gerent de Petronieves comparteix, assegura que “no serà un repunt molt alt i s’acabarà estabilitzant“. D’altra banda, Montero no sembla tan convençut i insisteix que “les perspectives que Rússia continuï a la guerra són altes i, per tant, mentre durin les sancions, durarà l’encariment”.

La manca de carburant no només serà producte de les sancions a Rússia. Tal com explica el director general de Petrolis Independents, “el desconfinament de la Xina també juga un paper important”. Segons l’opinió de Roset, el consum pujarà en els pròxims mesos gràcies a la retirada de moltes de les mesures de contenció de la Covid-19 a la Xina.

Un operari posa benzina en una gasolinera Cepsa / Eduardo Parra – Europa Press

Els 20 cèntims, una mesura sense repercussions majors

Si bé és cert que el govern espanyol va implementar el descompte dels 20 cèntims per ajudar directament als consumidors, cal recordar que el principal objectiu d’aquestes ajudes eren no fer caure la demanda perquè l’oferta no s’encarís. “No crec que s’hagi aconseguit el que es volia d’aquesta mesura”, explica el director general de Grupo Moure. De fet, tal com apunten els empresaris, aquesta mesura es va convertir en un mal de cap al principi i ha acabat quan els preus continuen a l’alça, tot i que no en les mateixes circumstàncies que en els pics més alts de preu. Així doncs, les ajudes han suposat un estalvi pels consumidors durant el període que han estat implementades, però no han suposat cap millora pel sector després.

Un altre dels problemes que ha suposat la retirada d’aquests 20 cèntims es troba a les gasolineres frontereres. Tal com explica Nieves, la mesura continua vigent pels transportistes, però amb una diferència, només les matrícules de l’estat espanyol poden gaudir encara d’aquestes ajudes. “Els camioners de fora de l’estat espanyol ja no compren a les gasolineres d’aquí sinó que s’esperen a travessar la frontera”, descriu l’empresari. Així doncs, aquestes gasolineres, molt freqüentades per transportistes, han perdut a la seva clientela estrangera, a causa de la retirada de la mesura.

Arran de la retirada de la mesura, també les grans empreses van iniciar una “competència deslleial” envers els petits empresaris. En aquell moment, les empreses amb més poder adquisitiu i producció pròpia van comunicar que proporcionarien als seus clients unes ajudes extraordinàries per suplir la falta de les mesures de l’Estat. El que podria haver estat un cop a les vendes dels petits empresaris s’ha traduït en una diferència poc notable: “Al final ells et demanen registrar-te a una aplicació mòbil i fer un seguit d’accions per accedir al descompte, nosaltres ja ho venem més barat sense això”, explica Roset.

La “ressaca” de les primeres setmanes de gener

La retirada del descompte de 20 cèntims en el carburant es va anunciar tres dies abans de la seva eliminació. Així doncs, els últims dies de desembre, les vendes van pujar molt bruscament. “Vam veure xifres molt altes”, explica Roset. Aquesta situació va desembocar, però, en una “ressaca” -en paraules del director general del Grupo Moure- que es va estendre durant les dues primeres setmanes de gener. “Vam començar l’any molt fluixos, ja que la gent va aprofitar per comprar abans que s’eliminés el descompte”, diu Montero. És per això, que el mes de gener ha estat un més complicat per a pràcticament tots els petits empresaris: “Aquest mes el deixarem en stand by“, assegura Nieves, qui afirma, però, que “tampoc sabem com serà el mes de febrer”.

Els empresaris també asseguren que les poques vendes no s’han prolongat tot el mes de gener i que a partir de la segons quinzena “s’ha notat una nova estabilització de preus”, explica Montero. Tot i això, res dura per sempre i a les portes de febrer, les petites empreses es preparen per un mes de sancions, baixa producció i encariment del producte. En definitiva, sembla que l’estabilitat del seu mercat està més a prop de la ficció que de la realitat.