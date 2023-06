El retorn del turisme: allò que Barcelona podria oferir després de Colau

La nova temporada d’estiu arranca i amb ella l’arribada de milers de turistes disposats a passar uns dies a Catalunya. Barcelona és l’epicentre d’aquesta afluència, el que posa en el focus de l’atenció aquell qui la governa. Les normatives i mesures de seguretat dels últims anys -sota el control d’Ada Colau– han dividit la societat barcelonina fins al punt que una de les claus dels programes electorals d’aquestes municipals ha estat la reducció -o no- dels turistes a la ciutat. Amb una nova alcaldia a punt d’entrar a l’ajuntament, restaurants, hotels, comerços i institucions preparen motors per la que haurà de ser una de les temporades més fortes dels últims anys.

La divergència sobre la gestió del turisme a Catalunya, però sobretot a Barcelona, on s’ha convertit en el centre del debat social i polític. Triar del que viu la ciutat de Barcelona és complicat, és a dir, l’economia de la capital catalana no canviarà d’un dia per l’altre. I és que Barcelona sempre ha viscut dels turistes i les seves ganes de gastar-se altes quantitats de diners a la ciutat. “No és només Barcelona, Espanya sempre ha viscut del turisme” declara Miquel Laborde, soci de l’assessoria Laborde Marcet, qui afegeix que “és estúpid intentar fer-lo desaparèixer”, el que -segons el mateix expert- ha intentat fer Colau. Així doncs, la veritable qüestió que enfronta empresaris i el fins ara ajuntament és la manera de gestionar la gran quantitat de persones que escullen Barcelona per passar les vacances.

“No són sensacions, són fets. La ciutat no podrà assumir la quantitat de turistes que vindran”, explica Laborde. L’expert reconeix que en aquesta última legislatura dels Comuns, Barcelona “ha perdut molt” i ell mateix continua i recorda que hi ha hagut una gran pèrdua d’inversions de cadenes hoteleres per la duresa de les regulacions del turisme al centre de la ciutat: “Els turistes volen allotjar-se on tingui sentit, no en el tercer o quart anell”, diu Laborde. I és que, una de les mesures que ha estat més criticada del govern de Colau, va ser la restricció de la construcció d’hotels al centre de la ciutat. Ara, mentre Trias es proclama guanyador i busca la manera de pactar amb els altres partits, el sector respira més tranquil: “Podrem obrir molt més parc hoteler“, diu l’expert.

Una ciutat que conserva l’encant

Barcelona és un dels destins preferits dels turistes, sobretot a l’estiu, ja que la capital ofereix no només muntanya sinó també el mar. No és d’estranyar, doncs, que la ciutat tanqués la temporada passada d’estiu amb prop de 3 milions de visitants, unes xifres baixes en comparació a abans de la pandèmia, però que ja començaven a fer olor de recuperació. D’aquesta manera, la ciutat es tornava a posicionar com a líder de l’estat espanyol en visitants i una de les més cotitzades d’Europa. “Barcelona continua sent una ciutat famosa”, reiteren els experts. Tot i que la despesa d’aquests turistes fou molt elevada, va quedar lluny de les dades d’abans de la pandèmia, el que ja va fer saltar els alarmes dels empresaris. “Les polítiques d’Ada Colau no han funcionat, necessitàvem aquest canvi“, expliquen algunes fonts consultades pel TOT Economia.

Pel que fa a les perspectives, tot apunta que serà una temporada amb molta afluència de turistes, sobretot estrangers, que arribaran Barcelona per estar-hi uns dies. De fet, les pernoctacions a la ciutat són molt més comunes que les estades de dia. Aquesta dada fa que molts hotels celebrin la victòria de Trias, ja que ell mateix va assegurar que els hotels podrien tornar a fer negoci a la ciutat. “Es tracta de flexibilitzar, d’aconseguir arribar a un acord. Si Trias no és alcalde, almenys haurà de pactar i aquí notarem el canvi”, insisteix l’expert.

Un turista diferent, ric i culte

El problema principal del turisme actual a Barcelona és el que s’anomena col·loquialment com a “turista de borratxera”, és a dir, aquell que no gasta una gran quantitat de diners a la ciutat i que, a més, l’embruta o hi delinqueix. De fet, una de les bases d’alguns programes electorals per a les municipals barcelonines se centraven en la “mala gestió” de Colau en aquesta situació. Segons el mateix Trias, les mesures de la fins ara alcaldessa no donaven la seguretat suficient als ciutadans. El sector privat de la ciutat també lamenta que aquest sigui el turisme que actualment més visita Barcelona i en concret carreguen contra la negativa de l’alcaldessa a aprovar propostes culturals que “atraurien una altra classe de turista”, expliquen fonts del sector.

“Trias ha parlat del 4 Seasons i l’Hermitage“, diu Laborde. I és que ambdós projectes van ser descartats per l’alcaldessa, ja que no complien els estàndards necessaris per a formar part de la proposta cultural barcelonina. Segons fonts expertes, però, això va ser un error, ja que “l’Hermitage és la classe de museu que no només reviuria el port sinó que atrauria un turista culte”. Pel que fa a l’hotel de luxe, 4 Seasons, Laborde assegura que és una gran iniciativa per portar turistes que “es gasten molts diners” en la ciutat. Al cap i a la fi, en el que sí que coincideixen els experts i l’administració és en la necessitat de regular no només la quantitat sinó la qualitat de turistes que visiten cada any Barcelona. Tot i això, sembla que amb aquest últim mandat dels Comuns les tensions han crescut i l’esperança que amb un canvi de govern la situació millori és l’últim que volen perdre els empresaris barcelonins.