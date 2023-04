Els preus dels aliments haurien de baixar “en un període pròxim”

El govern de l’Estat espanyol confia que els preus dels aliments –el principal motor de les actuals xifres inflacionistes, amb un IPC sectorial superior al 14% a Catalunya– baixaran “de forma progressiva” durant el 2023. En roda de premsa després del Consell de Ministres d’aquest dimarts, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació de l’executiu de Pedro Sánchez, Luís Planas, ha sostingut que “s’ha vist que la contenció de preus s’ha produït a principi d’any” tot i les disparades xifres interanuals.

Tot insistint que els preus “s’han contingut”, Planas ha celebrat la situació del mercat alimentari espanyol respecte dels competidors europeus. L’Estat, continua el ministre, “se situa clarament per sota de la mitjana europea” en termes de costos dels aliments “en un context molt difícil”. Els mercats europeus, apunta, han assolit “una contenció i reducció dels preus d’origen” que haurien de rebaixar els costos finals en el curt termini.

Els canvis en la conjuntura internacional, declara Planas, coincideixen amb un paquet de mesures adoptat per l’exectuiu espanyol –en les que “persisteix” després del primer trimestre–, que haurien de mobilitzar una reducció dels preus finals per als consumidors. Més enllà de l’estructura del mercat, Planas ha lloat les “ofertes de reducció de preus” que, com en el cas de Mercadona, els grans supermercats comencen a implementar a l’Estat.

El ministre d’Agricultura, Luis Planas / EP

Lliure circulació

Davant la polèmica prohibició d’importacions de cereals ucraïnesos que alguns mercats de l’est d’Europa –Eslovàquia, Polònia i Hongria, concretament– han anunciat, Planas s’ha mostrat contrari a qualsevol mesura que “vagi en contra de la política comercial comuna” de la Unió Europea. L’executiu espanyol, així, “comparteix l’anàlisi” de la Comissió Europea; i espera que els possibles conflictes en termes de mercat es puguin resoldre “com abans millor” per abandonar la volatilitat en el consum.

Aliments disparats

Segons un recent estudi del comparador financer Hellosafe, si bé les xifres inflacionistes del sector alimentació volten el 16% a l’Estat, hi ha productes que s’han encarit any a any molt per sobre d’aquest nivell. El sucre, assegura l’empresa, ja pateix un índex de preus del 52,6%, mentre que el grup de salses i condiments es troba per sobre del 33%. Les farines i cereals o els productes carnis, per sobre del 25%; així com els derivats del pa, amb un 28,3%, completen la llista dels aliments més afectats per la inflació.