El preu de la llum baixarà un 12% aquest diumenge

El preu mitjà de la llum serà un 12,23% més baix que la mitjana d’aquest dissabte, és a dir, el preu de l’electricitat vinculat al mercat majorista baixarà fins als 72,27 euros per megawatt l’hora. Si analitzem el preu de la llum per franges horàries, el tram del dia en el qual serà més barat consumir llum serà al migdia, amb un cost de 0 MWh, entre les 15 i les 16 hores. En canvi, per altra banda, el tram del dia en què el consum elèctric serà més car serà entre les 22 i les 23 hores de la nit. En aquesta franja, el preu del megawatt creixerà i se situarà en 127,59 euros l’hora.

Així doncs, amb l’arribada del cap de setmana, moment en el qual s’acostuma a registrar una caiguda de la demanda, el preu de la llum s’allunya una mica dels 100 euros MWh que ha mantingut durant tota la setmana i deixa respirar una mica a les famílies de Catalunya. De fet, durant bona part del diumenge el preu de l’electricitat es mantindrà baix en comparació amb els dies que ens han precedit. Des de les 10 hores fins a les 18 hores, el preu pel megawatt hora estarà per sota els 10 euros.

‘Pool’ més baix que l’any passat

El mercat majorista d’electricitat, conegut tècnicament com el ‘pool’ elèctric situa el preu mitjà del megawatt hora gairebé a la meitat que l’any passat. Si aquest mes de juny el preu del ‘pool’ està als 91,7 euros cada megawatt l’hora, a les mateixes dates de l’any passat el preu se situava a 176,72 euros MWh. Ara bé, a aquest preu mitjà del ‘pool’ cal sumar-li la compensació a les empreses de gas; una compensació que han d’abonar els consumidors de la tarifa regulada (PVPC), i els que es beneficien de la mesura coneguda com a “excepció ibèrica”.