La meitat de les ofertes del Black Friday incomplien la normativa de preu

Més de la meitat de les ofertes del Black Friday presenten irregularitats, segons la Generalitat. Un recent estudi elaborat pel departament d’Empresa i Treball revela possibles incompliments de la regulació sobre preus de consum en més del 50% dels 1.400 productes analitzats. L’anàlisi, elaborat per la Direcció General de Comerç i l’Agència Catalana de Consum, troba una concentració especial de desviacions en “productes amb més descomptes durant les dates”: la informàtica, la telefonia o els petits electrodomèstics.

En concret, dels 899 productes analitzats per l’Agència Catalana de Consum, 454 han mostrat “alteracions de preu” fora de la regulació; mentre que entre un 50 i un 60% de les revisions a les 61 empreses inspeccionades per la DGC no compleixen les normes comercials. Segons ha detectat el Departament, molts dels trencaments normatius han servit per elevar els preus dels productes, mitjançant una pràctica que distorsiona les ofertes: augmentar el preu de referència del descompte per sobre del que estableixen les normes comunitàries.

La regulació de protecció del consumidor obliga a indicar el preu anterior a l’oferta. A més, aquesta ha de prendre com a referència per a la rebaixa aplicada el preu més baix del producte en els trenta dies anteriors. Algunes de les empreses estudiades, doncs, aplicaven el retall de preus sobre una referència més alta de la que obliga la llei europea. Són els empresaris, a més, els que han de garantir i provar el compliment de la norma, segons recorda el departament.

Les empreses afectades encara tenen temps per aportar nova informació o apel·lar les possibles sancions / ACN

Black Friday sota vigilància

Gran part dels prop de 500 productes amb marcadors irregulars de preu detectats per l’Agència Catalana del Consum es concentren en menys d’una desena de comerços. Així, segons un comunicat emès per la conselleria, els portals de compra en línia de PC Componentes, Carrefour, Fnac, Miró, El Corte Inglés, Media Markt, Conforama, Alcampo i Euronics són els que han mostrat irregularitats de preus. El procés, però, es troba encara en fase de diligències prèvies –és a dir, encara hi ha espai perquè les companyies investigades aportin informació nova o facin al·legacions–.

En cas de confirmar-se les pràctiques contra la regulació de preus, les agències públiques prendrien “les mesures corresponents per tal d’evitar que aquestes males pràctiques es repeteixin en futures campanyes”. Les pràctiques comercials deslleials com les detectades comportarien sancions d’entre 10.001 i 100.000 euros segons el nombre de productes afectats o la facturació que se n’hagi generat; mentre que en els casos de competència deslleial les multes poden arribar als 20.000 euros.