El municipi català on l’habitatge supera els 5.000 euros el metre quadrat

Un municipi català registra un preu de compra d’habitatges de segona mà superior als 5.000 euros el metre quadrat. Segons les dades extretes del darrer índex immobiliari del portal Fotocasa, la petita localitat aranesa de Naut Aran, amb poc menys de dos milers d’habitants, concentra les residències més cares per metre del país, amb un cost mitjà superior als 5.500 euros. La segona classificada, Sant Cugat del Vallès, es queda per sota del llindar de la mitja desena, si bé el frega: el preu del metre quadrat al municipi vallesà s’ha elevat durant el mes de maig fins als 4.990 euros. Ambdues queden lluny, però, de les líders de l’Estat: les localitats balears de Santa Eulària des Riu, amb 6.313 euros el metre quadrat, i Eivissa, amb 5.915 euros.

Com apunten des de Fotocasa, el municipi aranès més que dobla el preu mitjà de Catalunya, que ja és de seu un dels més alts de l’Estat. Segons l’empresa, el metre quadrat dels habitatges de segona mà en venda al país s’eleva fins als 2.744 euros, una pujada interanual del 6,4%. Amb aquest pas endavant del mercat de compravenda d’habitatges, Catalunya se situa com el tercer territori de l’Estat on adquirir una casa és més car.

Encariment territorial

Si s’observen les demarcacions, només Barcelona registra un preu per metre quadrat superior als 3.000 euros, amb un ascens interanual moderat del 2,6%. A la capital del país el preu és encara més desorbitat, amb uns 4.415 euros, segons Fotocasa. Els encariments van ser més pronunciats, de fet, a la resta de territoris, amb Girona i Tarragona per sobre del 10% en comparació amb l’abril i Lleida en un 7,2%.

Balears lidera

El cas de les lles Balears és especialment cridaner. L’encariment al parc residencial de l’arxipèlag s’ha disparat fins al 22,7% any a any, amb una mitjana de 3.679 euros per metre quadrat. La segona més cara, la Comunitat Autònoma Madrilenya (3.446 euros) no mostra una pujada tan marcada –es queda en el 4,7%, entre les més baixes de l’Estat–. Només les canàries s’apropen a les xifres que han de lamentar els compradors balears, amb un encariment del 17,9%; mentre que el preu al País Valencià puja un 12%, fins als 1.672 euros el metre.