Moncloa estendrà la rebaixa de l’IVA als aliments si no cauen els preus

El govern espanyol ha anunciat que mantindrà la rebaixa de l’IVA als aliments mentre els nivells de preus no siguin “més adequats”. Així ho ha confirmat la vicepresidenta primera i ministra d’Afers Econòmics del govern de Pedro Sánchez, Nadia Calviño. Moncloa frena així els impulsos de Brussel·les per la retirada de les mesures de suport per al control de preus, tot considerant que la inflació és encara massa elevada.

Les mesures de control de preus imposades per Moncloa expiren, segons els seus plans, a finals del mes de juny, si bé Calviño ha reiterat que quedaran vigents “si persisteixen situacions d’anormalitat en la inflació”. Les previsions de l’institut nacional d’estadística deixen l’índex espanyol de preus de consum als volts del 3%, amb diferència el més baix de les grans economies europees. Tot i això, la inflació alimentària s’ha mantingut de manera estable per sobre dels 10 punts en els darrers mesos.

L’IPC, segons Calviño, “mantindrà la tendència a la baixa” durant tot el mes de juny. Tot i això, l’executiu estatal es resisteix a fer enrere en les bonificacions fiscals amb què ha intentat reduir la intensa inflació alimentària que pateixen els consumidors d’ençà del passat estiu, i que ha mantingut l’espiral inflacionista fins i tot amb la substancial caiguda dels preus energètics. Així, la rebaixa de cinc punts de l’IVA a l’oli i la pasta i l’eliminació de la taxa per a tots els aliments considerats de primera necessitat quedaria en vigor durant el que resta d’estiu.

Fruites i hortalisses a un supermercat català / ACN

Ajudes al transport

A finals de juny, a banda de la bonificació de l’ICA dels aliments, està previst que caduquin també les bonificacions als preus del transport públic de competència autonòmica, com ara els abonaments combinats de rodalies i TMB. Com en el cas dels aliments, Calviño ha sostingut que, a partir del dia 30, “s’avaluarà la mesura, la conjuntura econòmica i les previsions per poder adoptar la decisió més adequada”, tot albirant un sosteniment de la rebaixa.

Les ajudes al transport “baixen la inflació”

Al contrari que les bonificacions al transport de competència autonòmica, Calviño ha recordat que la gratuïtat dels bitllets corresponents a Rodalies i mitja distància es mantindrà durant tot el 2023. La ministra ha celebrat aquest paquet d’ajudes, unit a la rebaixa del 50% als bitllets d’Avant. “No només estan permetent abaixar la inflació, sinó també treure un pes a la butxaca de les famílies”, conclou la vicepresidenta primera.