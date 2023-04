Mercadona rebaixa el preu de 500 productes fins a finals d’any

Mercadona ha anunciat aquest dimecres que ajustarà els seus preus de venda des d’aquest mes d’abril en 500 dels seus productes de consum diari fins a final d’any. Segons els càlculs de l’empresa valenciana, aquesta rebaixa suposarà un estalvi de fins a 150 euros anuals a la cistella de la compra per a tots els seus clients. Amb aquesta decisió, la companyia presidida per Juan Roig pretén avançar-se a la baixada de costos en l’alimentació, després de comprovar que “lentament” ja s’està produint en el mercat, explica la cadena de supermercats en un comunicat.

Aquesta iniciativa subratlla Mercadona, es farà sense la necessitat d’haver de “tocar la qualitat dels productes i garantint la sostenibilitat de tota la cadena alimentària”, és a dir ni per part dels proveïdors ni sector productiu i tampoc per part de l’empresa i treballadors. En total, d’acord amb els càlculs de la companyia, aquesta rebaixa dels preus suposarà un estalvi per als clients de 200 milions d’euros d’aquí a final d’any i tindrà un impacte en el marge de la companyia de -0,6 punts. Se sumen a la reducció realitzada per l’empresa de -1,1 punts des de 2020 per a minimitzar l’increment dels preus de cost en origen i la indústria.

Conserves, lactis i oli alguns dels productes rebaixats

La baixada de preu d’aquests 500 productes, dels quals molts estaran degudament identificats a les botigues, s’aplicarà a nombrosos aliments de consum diari com la tonyina i diferents productes enllaunats, diversos lactis com alguns formatges i iogurts, fruita seca, olis, neteja i manteniment de la llar, alimentació per a mascotes, brioixeria, celler o perfumeria.

En el cas dels productes frescos, la companyia garanteix que aprofitarà les oportunitats de mercat per a abaixar el preu, com per exemple en el carabassó, el peix o els pits de titot. Tots aquests productes aniran també degudament identificats.