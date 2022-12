Mercabarna preveu tornar a les xifres de venda del 2019 tot i la inflació

Mercabarna preveu recuperar els volums de vendes que tenia el 2019. D’aquesta manera, els majoristes d’aliments frescos esperen que la inflació no sigui un problema per tancar la campanya de Nadal amb les xifres prepandèmiques. Segons l’opinió de Mercabarna, les dades d’aquest any apunten que se superaran les vendes del 2021 entre un 5% i un 10% tot i la pujada de preus. El vicepresident de l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna i president del Gremi Majorista de la fruita i l’hortalissa, Jaume Flores, ha previst una bona campanya de Nadal i ha dit que la tornada a la normalitat després de la pandèmia és “una molt bona notícia” per al sector.

Els majoristes catalans han presentat aquest dimarts les seves previsions de cara Nadal, deixant clar que la inflació no serà un impediment perquè la gent continuï comprant menjar fresc en les dates assenyalades. De fet, esperen comercialitzar un total de 108.000 tones de productes frescos, tornant als volums de 2019: 6.500 els del Mercat del Peix i unes 100.000 els majoristes de fruites i hortalisses, mantenint els nivells de desembre de 2021. El preu del peix i del marisc puja un 13% respecte al de 2021, mentre que el de les fruites i hortalisses augmenta entre un 5% i 10%. Davant de les previsions, el president del Gremi del Peix, Angel Máñez, ha recomanat avançar les compres, ja que “la gran majoria del nostre producte es pot congelar”.

Pel que fa a les fruites i verdures, les grans estrelles de les festes continuaran sent la pinya i el raïm, que augmenten el seu preu en relació als preus que es pagaven el 2021. Tot i això, mentre el raïm té una tendència de preus creixent, la pinya continua més barata del que era el 2019. Les principals dificultats que s’han trobat per baixar els preus de les fruites han estat les condicions climàtiques: “Hem tingut una campanya difícil a causa de l’efecte del canvi climàtic, però les temperatures moderades dels últims mesos han aconseguit remuntar-la”, ha assegurat el vicepresident del Gremi Majorista de la fruita i l’hortalissa, Pere Prats.

La carn continua sent l’estrella de Nadal

Les previsions del sector de la carn són molt altes. De fet, auguren arribar a superar el milió de quilos, augmentant en un 15% la seva distribució en relació a 2021, i 120 tones els de l’ocell de corral -un increment d’entre un 5 i un 10%-. Per part seva, l’especialista de Mercabarna en ocells de corral Josep Capdevila ha destacat que la societat “està valorant” de nou consumir ocells de corral per ser més saludables i perquè influeix en el seu sabor. A més, l’especialista del sector de la carn Martí Colomer ha assenyalat la creixent aposta de la restauració cap a carns “alternatives, de diferents races i que a casa, potser, no es poden fer”.