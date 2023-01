Les matriculacions de vehicles nous cauen un 8,1% el 2022

Les matriculacions de nous vehicles han caigut durant el 2022 un 8,1% a Catalunya. Segons les dades publicades per la patronal espanyola de l’automòbil Anfac, al país s’han venut 101.724 automòbils durant l’exercici sortint, uns de 9.000 menys que l’any 2021, quan la xifra es va elevar fins a les 110.728 unitats. Segons els empresaris, la crisi dels materials, unida a la inflació, ha generat un “escenari desfavorable” per a una de les indústries més potents de Catalunya durant tot l’exercici. La xifra de vendes catalana representa un 12,5% del total espanyol –una quota només superada per la de la Comunitat de Madrid, que amb més de 342.000 turismes matriculats aporta el 42,1% del conjunt del mercat de l’Estat–.

La caiguda durant el mes de desembre ha estat encara més significativa que l’acumulat anual. Amb 9.035 unitats venudes, un 22% menys que durant el mateix període del 2021, l’alentiment econòmic ja es fa notar al mercat automobilístic. Tots els territoris de l’Estat van patir un alentiment similar, si bé a ritmes diferents: mentre les vendes només van caure un 9,2% al país basc, a ambdues Castelles la patacada va rondar el 24% interanual, segons dades de la patronal sectorial.

La gasolina guanya per poc temps

Segons apunta l’informe de l’entitat empresarial, els vehicles de gasolina van ser els que més van atreure l’atenció dels consumidors catalans. Amb més de 43.300 unitats venudes, supera amplament el volum del dièsel, amb 10.272 vehicles –si bé queda lluny dels més de 50.000 cotxes a gasolina matriculats el 2021–. Si s’ajunten, però, tots els vehicles amb tecnologies alternatives –elèctric pur, híbrid endollable i no endollable, vehicle d’hidrogen i altres variacions de combustió per gas– el muntant supera el de la gasolina, amb més de 48.000 productes facturats. Es tracta, de fet, de l’únic vertical que experimenta un augment de vendes interanual –unes 5.000 més que dotze mesos abans–.

Condicionants negatius

L’informe de la patronal confirma que la substancial caiguda en les xifres de vendes del sector automobilístic respon principalment a les “dificultats” per fer arribar el cotxe fins al punt de venda, principalment la manca de semiconductors, entre altres trencaments de la cadena de valor global. La situació macroeconòmica, però, també ha contribuït, en tant que la inflació ha dificultat la venda d’alguns models. Per altra banda, lamenten, “l’augment del preu dels carburants i l’alça dels tipus d’interès han condicionat negativament” les vendes finals. Si bé Anfac no es mostra especialment optimista envers el 2023 –auguren un “escenari desfavorable” en els pròxims dotze mesos–, esperen que “es normalitzin les cadenes logístiques” per esmortir el cop provocat pel desproveïment de materials essencials.