La manca de neu marca un inici de la temporada d’esquí a mig gas

El Pirineu català ha començat la temporada d’esquí amb un problema evident, la falta de neu. Les altes temperatures i la falta de fred han provocat que durant les primeres setmanes de la temporada les estacions catalanes només hagin pogut obrir a mig gas. De fet, les sis estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) van tancar les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis amb només 141.295 visitants, xifres inferiors a les altres temporades.

Tot i això, des de FGC apunten que gràcies al bon temps durant tot el període de vacances, que ha limitat els dominis esquiables, ha permès que els visitants hagin pogut gaudir de dies assolellats, fet que ha animat a més d’un per acostar-se a les pistes. De fet, les estacions estan optant per oferir serveis i activitats alternatives a l’esquí per assolir d’unes xifres positives, ja que només s’ha aconseguit que les estacions obrissin una mitjana d’entre el 70-75% d’instal·lacions i el 55% km esquiables.

Dos esquiadors a les pistes d’esquí de la Molina / Mireia Comas

De fet, Eduard Marquer, professor de l’Escola Poliesportiva de La Molina i formador de Federació Catalana d’Esquí (FCE), assegura al TOT Economia que està sent una temporada fluixa a causa de la manca de neu i de la mala qualitat d’aquesta. Tot i això, assegura que les escoles, en general, estan poden sobreviure, ja que sí que és veritat que estan tenint una bona afluència de públic, tot i que inferior a anys anteriors. Per a Marquer el problema principal d’aquest inici de temporada a mig gas és la falta de fred que està provocant que no es pugui fer neu artificial a les nits, reduint considerablement els quilòmetres esquiables. Tot i la manca de quilòmetres esquiables, el formador de la FCE assegura que l’estació es veu plena en les zones de debutants, però que si es fa una visió més general està francament buida.

La manca de neu impedeix obrir a Tavascan

Aquesta manca de neu, per exemple, ha impedit que l’estació d’esquí d’alpí i nòrdic de Tavascan encara no hagi pogut obrir les instal·lacions. En aquesta línia l’alcalde de Lladorre, municipi al qual pertany Tavascan, Salvador Tomàs, assegura la situació és “bastant preocupant” i que ja ha demanat ajuda a la Generalitat per instal·lar un sistema de canons de neu a la part baixa de l’estació per així salvar futures temporades. Víctor Perisé, cap d’explotació de l’estació de Tavascan, ha explicat que compten amb un estudi per col·locar entre sis i set canons de neu a la part baixa on determina que és factible.

La manca de neu a La Molina és evident quan t’acostes a les pistes / Mireia Comas

Aquest any, però, l’estació ja no podrà salvar la temporada perquè s’ha perdut tota la facturació de les festes de Nadal, però el que no volen, de cap manera, és perdre la de l’any vinent. Els serveis meteorològics han pronosticat neu pels pròxims dies. Fet que, si s’acaba confirmant, permetria obrir l’estació i intentaran salvar els dos mesos que queden de temporada.

Uns 150 alumnes de la Seu d’Urgell esquien a França per la manca de neu

Un altre exemple de manca de neu l’han viscut 150 alumnes de diversos centres educatius de la Seu d’Urgell que s’han hagut de desplaçar fins a l’estació d’esquí de Font-Romeu, a la Catalunya del Nord, per dur a terme algunes de les sessions de la modalitat de nòrdic que contempla el programa Esport Blanc Escolar. El motiu? La falta flagrant de neu als complexos que formen part de Tot Nòrdic que, per ara, impedeix posar en marxa els circuits en aquestes instal·lacions.

La pista Olímpica de La Molina encara no ha pogut ser oberta per la manca de neu a l’estació / Mireia Comas

Quins són els destins més cars per esquiar?

L’altre gran problema de les temporades d’esquí és, sense dubte, el cost que suposa per a una família el fet de poder anar a esquiar. Segons un estudi recent de e Booking.com, l’estació més cara del Pirineu és Vaquèira amb un preu mitjà de 485 euros per nit a Naut Aran. La segona posició se la queda Boí Taüll amb un preu mitjà de 408 euros per nit, seguida de Formigal, al Pirineu aragonès, amb 322 euros per nit. Tornem a trobar un municipi català en la cinquena posició del rànquing i es tracta d’Alp on trobem les estacions de La Molina i Masella. El preu en aquest cas ascendeix fins als 241 euros per nit.

Si posem l’ull a Andorra, un destí habitual per a molts dels esquiadors catalans, veiem com els preus, en general són inferiors. Soldeu amb 285 euros per nit és l’únic que supera Alp, la resta de municipis del coprincipat no superen els 220 euros. Canillo (218 €/nit) és el que més s’acosta a aquesta xifra, seguit de la Massana (213 €/nit), Erts (214 €/nit) i Sant Julià de Lòria (212 €/nit). en canvi a la capital, Andorra la Vella es registren preus molt inferiors que no superen els 170 euros per nit.