La llum superarà diumenge els 240 euros, el preu més car en dos mesos

El preu de la llum s’enfilarà diumenge per sobre dels 240 euros, el valor més alt dels darrers dos mesos. La pujada diària, propera al 12%, eleva el cost del MWh als 243,95 euros, segons l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia. Segons l’operador, el pic de preus s’explica per l’escassa generació eòlica i fotovoltaica durant la darrera setmana. Així, el mix energètic espanyol està format principalment per electricitat generada per centrals de cicle combinat, les que fan servir gas.

El preu final s’obté de la suma del cost mitjà de subhasta al mercat majorista, que frega els 190 euros el MWh, i els 54,1 euros de les centrals de cicle combinat, inclòs el límit als costos del gas. L’aplicació de l’excepció ibèrica aconsegueix retallar fins a 59 euros el cost total. Així, sense aquesta mesura, el preu de l’electricitat de diumenge s’elevaria fins als 302,66 euros el MWh. Quedaria, però, lluny dels màxims assolits durant l’estiu, quan es va arribar a superar els 400 euros.

Excepció ibèrica

Gràcies a la mesura europea, l’Estat comptarà, fins i tot després de la pujada, amb un preu més baix que el dels veïns europeus. Així, els costos energètics a Alemanya s’elevaran demà fins als 268,5 euros el MWh, mentre que a França escalarien per sobre dels 307 euros. El salt de preus, a més, dispara també els guanys de l’exportació d’energia de l’Estat cap als veïns, principalment a la xarxa francesa.

El topall de preus, a més, ha aconseguit controlar els preus de les inframarginals, les energies més barates que el gas, principalment les renovables. Així, no només el límit del gas escapça els preus de l’electricitat generada per gas, sinó també de la generació alternativa, com l’eòlica, la fotovoltaica o la hidràulica.