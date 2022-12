La llum es desploma fins als 5,47 euros per megawatt hora

El preu de la llum segueix batent rècords per la part baixa de la forquilla. De cara a aquest divendres l’electricitat costarà 5,47 euros per megawatt hora (MWh) segons els últims registres de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). Per tant, el dia 30 de desembre se situarà com el més barat des del febrer del 2021 i serà 36 vegades més barat que en el mateix dia de l’any passat, quan va costar 200,68 euros/MWh. Ara bé, el preu mitjà per aquest divendres no seran aquests 5,47 euros sinó que serà de 6,02 euros/MWh, dada que surt de sumar-li el topall del gas a les centrals de cicle combinat, que serà de 55 cèntims. Tot i això, aquest fet no evitarà que sigui dia del 2022 amb la llum més barata. Alhora, cal recordar que l’excepció ibèrica segueix en marxa i que sense aquest mecanisme el preu hagués estat de 50,53 euros/MWh, és a dir, pràcticament deu vegades més.

Si mirem les diferents hores del dia, la franja més barata costarà només 0,57 euros/MWh i serà entre les quatre i les cinc de la matinada, mentre que el preu màxim es registrarà entre les set i les vuit del vespre amb 21,78 euros/MWh. Així mateix, el preu d’aquest divendres serà el quart més baix des de començaments del 2021, només superior als 1,42 euros/MWh del 31 de gener de 2021, els 2,02 euros/MWh del 20 de febrer de 2021, i els 4,19 euros/MWh del 30 de gener de 2021.

El preu de la llum a l’Estat continua més baix respecte d’altres països de la Unió Europea. Aquest divendres a Alemanya pujarà fins als 14,6 euros/MWh; 18,5 euros/MWh a França i 179,5 euros/MWh a Portugal. Un dels motius pels quals el preu de la llum està excepcionalment baix és per la “molt elevada” producció d’energia eòlica dels últims dies. A més, tot fa pensar que es mantindrà previsiblement durant tota la setmana, la qual cosa fa preveure que el preu de la llum a Espanya es mantindrà “baix”.

Què passaria sense l’excepció ibèrica?

Si no s’apliqués l’excepció ibèrica per a topar el preu del gas per a la generació d’electricitat, el preu de la llum a Espanya seria de mitjana d’uns 50,53 euros/MWh, la qual cosa suposa uns 45,06 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així un 89,17% menys de mitjana.

Cal recordar que aquest mecanisme per a la península Ibèrica va entrar en vigor el passat 15 de juny i limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, cobrint així el pròxim hivern, període en el qual els preus de l’energia són més cars. En concret, l’excepció ibèrica fixa una senda per al gas natural per a generació d’electricitat des d’un preu de 40 euros/MWh en els sis mesos inicials, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.