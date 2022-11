Llista Forbes: Qui són els catalans més rics de 2022

Un any més Forbes Espanya ha publicat la llista de les 100 persones més riques d’Espanya. Entre aquestes 100 fortunes en podem trobar 30 de catalanes, liderades pel propietari de Mango, Isak Andic, que ha pujat posicions respecte a l’any passat, sobrepassant, per exemple, la també catalana Sol Daurella i al president del Reial Madrid, Florentino Pérez. Ara bé, Andic no és, ni de bon tros, l’home més ric de l’Estat, aquesta posició recau, com ja és costum, en el propietari d’Inditex, Amancio Ortega, que aquest 2022 amassa una fortuna de 53.500 milions d’euros. Tot i mantenir la seva posició, cal destacar que Ortega ha perdut una part important de la seva fortuna aquest any a causa de la guerra a Ucraïna, que ha forçat que hagi de tancar tots els seus negocis a Rússia, que fins ara era el segon mercat més gran d’Inditex només per darrere d’Espanya.

Darrere d’Ortega hi trobem una de les seves dues filles, Sandra Ortega, que és una de les principals accionistes d’Inditex, però que sempre s’ha mantingut lluny dels focus amb una fortuna de 5.400 milions d’euros. Com el seu pare, també ha vist reduïda la seva fortuna a causa de la guerra. Tanca el podi Rafael del Pino, president i principal accionista de la Ferrovial, i Forbes xifra la seva fortuna en 3.800 milions d’euros gràcies també a altres inversions. Per acabar el top 5 trobem en quarta posició a Juan Roig, president de Mercadona amb una fortuna de 3.400 milions, i en cinquena posició a Juan Carlos Escotet, president d’Abanca amb 3.200 milions.

12- Isak Andic, propietari de Mango

El primer català de la llista el trobem ja fora de les 10 principals fortunes espanyoles, i es tracta d’Isak Andic, propietari de la cadena de roba Mango. En aquest últim any l’empresari català ha augmentat la seva fortuna en 300 milions d’euros, fins als 1.900 milions, i que li permet guanyar llocs en aquesta exclusiva llista. Aquesta pujada ha estat, en part, gràcies al bon funcionament de Mango, de fet durant el primer semestre l’any la marca catalana va facturar un total de 1.214 milions, un 25% més que fa un any.

Andic controla la seva fortuna a través de Punta Na Hòlding, una societat de la qual és l’administrador únic i en controla el 95% del capital. La resta del capital pertany a la societat Punta Na SA, que compta amb un consell d’administració on hi són presents els seus tres fills: Jonathan, Judith i Sarah. Concretament, Punta Na té un patrimoni net de 560 milions. Entre les seves inversions figura la societat Investments Masave.

15- Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola europacific partners

La segona posició dins de la llista de catalans l’ocupa Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola europacific partners amb una fortuna total de 1.700 milions d’euros. La seva fortuna arriba a través d’una de les embotelladores multinacionals més grans del grup Coca-Cola després d’una agressiva estratègia d’absorcions. L’última va arribar tot just l’any passat quan va comprar Amatil, una embotelladora australiana per més de 6.000 milions d’euros.

De moment, l’estratègia de Daurella està donant els seus fruits, ja que durant els primers tres trimestres d’enguany ha obtingut una facturació de 13.025 milions d’euros, un 19% més que durant el mateix període de l’any anterior. Només en el mercat Ibèric, aquesta companyia catalana ha facturat un 25% més en els primers nou mesos de l’any i 970 milions de juliol a setembre.

Més endavant en la llista trobem altres membres del clan Daurella. En la posició 32 trobem a Carmen Daurella, cosina de Sol Daurella, que controla una fortuna de 850 milions d’euros. A més, en el lloc 78 trobem a Alfonso Líbano, amb una fortuna de 350 milions d’euros gràcies a la participació en la mateixa empresa. En el lloc 83 trobem a Mercedes Daurella amb una fortuna de 325 milions gràcies a la seva participació a Coca-cola europacific partners. El clan Daurella continua amb la presència d’Elena i Alícia Daurella, amb una fortuna de 300 milions cadascuna.

16- Alberto Palatchi, expropietari de Pronovias

Per tancar el podi de les fortunes catalanes trobem a l’empresari Alberto Palatchi, expropietari de Pronovias, amb una riquesa de 1.500 milions d’euros. Gran part de la seva fortuna va arribar, precisament, de la venda de Pronovias a BC Partners per 550 milions d’euros. Actualment, es dedica al món de les inversions a través del hòlding familiar Galma Capital, especialitzat en el sector immobiliari i borsari.

Cal apuntar que Palatchi ha estat un dels beneficiats pel dúmping fiscal que pràctica la Comunitat de Madrid amb l’impost de patrimoni, ja que aquest any ha canviat el seu domicili fiscal a la capital de l’Estat.

18- Manuel Lao, inversor i expropietari de Cirsa

La quarta major fortuna catalana pertany a l’empresari Manuel Lao, expropietari de Cirsa i que actualment es dedica al món de les inversions. Segons Forbes té una fortuna de 1.400 milions. La fortuna d’aquest empresari català prové de la venda de Cirsa, un grup que es dedica al món del joc, més concretament al dels casinos, controlant, entre d’altres el casino de Barcelona. Lao va vendre l’empresa el 2018 per un valor total de 2.235 milions de la qual se li va descomptar el deute que tenia l’empresa.

Actualment, Lao es dedica al món de la inversió a través de Nortia Capital i controla, entre d’altres, Atles Corporation Patrimonial i el 8,20% de la socimi Merlin Properties. També està ficat en el món dels mitjans de comunicació a través d’una important participació en la televisió privada catalana 8tv.

20- Carmen Thyssen-Bornemisza, col·leccionista d’art

Per tancar el top-20 de les més grans fortunes de l’Estat trobem la col·leccionista d’art Carmen Cervera, viuda del baró Heinrich Hans August Thyssen-Bornemisza de Kaszó, de qui va adoptar el cognom. La seva fortuna arriba a través de la seva imponent col·lecció d’art, exposada al museu Thyssen de Madrid.

L’estiu passat Cervera va arribar a un acord amb el govern espanyol per llogar la seva col·lecció i retornar el quadre Mata Mua de Paul Gauguin. Aquest acord també inclou part de la col·lecció del seu fill, Borja Thyssen.

30 i 31- Jorge i Antonio Gallardo, accionistes d’Almirall

En els llocs 30 i 31 de les fortunes espanyoles trobem a Jorge i Antonio Gallardo, màxims accionistes individuals dels laboratoris Almirall a través de la Corporació Semap i Genbad respectivament i amassen una fortuna de 900 milions cadascú. A més, cal apuntar que Jorge Gallardo va ser fins al maig d’enguany el president d’Almirall, però va cedir el lloc al seu fill, Carlos Gallardo, que ja és la tercera generació familiar. A més, part de la fortuna familiar també està ficada en el hòlding familiar, Lando que controla el fill d’Antonio Gallardo, a través d’aquest la família també és propietària dels hospitals Vitha, que aporten un part important de la riquesa familiar.

49- Tomás Arrufat, CEO de Proeduca

Fins al lloc 49 no tornem a trobar cap altra fortuna catalana. En aquesta posició hi trobem a Tomás Arrufat, CEO de Proeduca i principal accionista amb el 76% del capital. La fortuna d’Arrufat és multiplicar el 2019 quan Proeduca va entrar al mercat de valors BME Growthd. Des d’aleshores el valor de l’empresa s’ha multiplicat per 2,3. Entre d’altres, Proeduca controla diverses universitats com per exemple la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), totes caracteritzades per l’educació en línia.

54- José Elías, president d’Audax Renovables

Una de les més grans davallades d’enguany ha estat la de l’empresari català José Elías, president i màxim accionista d’Audax Renovables, que en l’últim ha vist com la seva fortuna ha caigut fins als 550 milions d’euros, perdent un total de 350. Aquesta pèrdua de valor arriba perquè Ezentis, una de les empreses que controla Elías ha perdut un 85% del valor des de 2020 i actualment es troba immersa en un preconcurs de creditors, mesura que s’ha vist obligada a arribar després que la SEPI no concedís a l’empresa 70 milions d’euros per assegurar-ne la viabilitat. A més, cal recordar que des de 2020 Audax també ha perdut un 60% del seu valor. A més, Elías també controla Audax Green, Atrys Health, Aspy, i els supermercats La Sirena, entre d’altres.

57- Thomas Andreas Meyer, propietari de Desigual

Tanca el top-10 de fortunes catalanes l’empresari Thomas Meyer, propietari de la cadena Desigual amb una fortuna total de 500 milions d’euros. Tot i que és d’origen suís, Meyer ha desenvolupat la major part de la seva carrera i fortuna a Barcelona a través d’una de les cadenes de roba més grans de tot l’Estat, arribant a competir amb altres grans marques com Zara.

Pel que fa als plans de futur, Desigual ja ha anunciat que vol créixer de forma molt important al mercat xinès. Per fer-ho Meyer ha decidit crear una joint venture amb E-Shine, a través de la qual preveu col·locar i obrir més de 60 botigues arreu del gegant asiàtic.

61- Simón Pedro Barceló Vadell, copresident del Grup Barceló

Una de les noves incorporacions catalanes a la llista Forbes d’enguany és la de Simón Pedro Barceló Vadell, copresident del Grup Barceló, que amassa una fortuna total de 450 milions d’euros. De fet, Barceló no és una nova incorporació, sinó un retor gràcies a la millora de les valoracions del turisme després de la covid. Ja l’any passat el grup hoteler va ingressar uns 1.461 milions d’euros. Cal recordar que Barceló va ser senador pel Partit Popular durant la quarta legislatura, a cavall entre els 80 i els 90.

62- Manuel Puig, vicepresident de Puig

Un habitual ja de la llista és el vicepresident de Puig, Manuel Puig, que té una fortuna de 450 milions d’euros, ja que és l’accionista individual més gran del gegant de la perfumeria i moda i té una participació del 5% a Fluidra. Durant l’últim any, però, el fill d’Antonio Puig, ha perdut part de la seva fortuna a causa del mal comportament de Fluidra, que ha perdut un 60% del seu valor aquest 2022.

Manuel Puig, però, no és l’únic de la família que apareix a la llista Forbes 2022, en el lloc 100 de la llista trobem als germans Marc, Antonio, Daniel i Mariano Puig, fills de Mariano Puig. Entre els quatre germans controlen cadascun al voltant del 25% de Consilium, hòlding accionista del grup Puig, a través de les seves societats patrimonials. Cadascú té una fortuna de 275 milions d’euros.

63- Ricardo Portabella, propietari d’Anpora

Un dels grans desconeguts pel gran públic és l’empresari barceloní Ricardo Portabella, que actualment controla una riquesa de 450 milions d’euros. La fortuna de Portabella arriba gràcies a la gestió d’Anpora Patromonio i perquè és el màxim accionista d’Alantra Partners. Alhora també és accionista minoritari de Danone França gràcies a una aliança entre el seu avi, Luis Portabella, i Daniel Carasso, fill del fundador de Danone. A més, Potabella va heretar del seu tiet, Antonio Portabella, més accions de Danone i diversos immobles.

69- Consuelo García-Píriz i Mercedes Hoces, accionistes del Grup Planeta

Consuelo García-Piriz i Mercedes Hoces, vídua de Fernando Lara, ocupen la posició 69 de la llista amb una fortuna de 400 milions d’euros cadascuna. La seva fortuna arriba gràcies a les seves participacions en el Grup Planeta, que a la vegada controla gran part del grup Atresmedia de comunicació.

72- Josep, Òscar i Meritxell Vall, propietaris de Vall Companys

Els germans Josep, Òscar i Meritxell Vall són una de les noves incorporacions a aquesta llista gràcies a l’empresa familiar, Inversions Fenec, un hòlding de participades entre les quals destaca Vall Companys. Actualment, controlen 375 milions d’euros entre els tres. Apareixen en aquesta llista gràcies a l’agressiva estratègia de compra del grup carni, que enguany ha comprat una participació minoritària al grup La Constancia. A més, han informat de la seva voluntat de comprar la majoria de les accions del Grup Sada.

73- Josep Maria Serra Farré, president de Catalana Occident

El lloc 73 de la llista també l’ocupa Josep Maria Serra Farré, president de l’asseguradora Catalana Occident amb una fortuna de 375 milions d’euros. Fins ell 2015 va compartir part de la seva fortuna amb el seu germà, Jesús Serra Ferré, a través del hòlding Co Sociedad de Gestión i Participación fins que van separar els negocis. El germà es va centrar en els seus negocis a Baqueira Beret.

En el lloc 95 entren dos membres més del clan Serra Farré amb Assumpta i Josefa Farré, que acumulen una fortuna de 300 milions cadascuna gràcies a les seves participacions a Catalana Occident.

76- David, Mar i Arnau Nogareda, propietaris dels laboratoris Hipra

La vacuna catalana contra la covid també té presència a la llista Forbes. Ho fa gràcies a la presència dels germans Nogareda, que controlen una fortuna de 350 milions d’euros cadascú, ja que són els propietaris dels laboratoris Hipra, amb seu a Girona. Actualment, la vacuna en qüestió està sent avaluada per l’Agència Europea de Medicaments (EMA), encara que la Comissió Europea ja ha comprat un primer lot de 250 milions de dosis.

80- Jorge, Marc, Xavier i José Luis Rubiralta, propietaris de Werfenlife

Els germans Jorge, Marc, Xavier i José Luis Rubiralta Giralt també són uns habituals a la llista gràcies a les accions de Werfenlife, l’empresa familiar especialitzada en tecnologia sanitària. Aproximadament tenen uns 350 milions d’euros cadascú.

86- Marta Santacana, accionista de Wallbox

L’empresària Marta Santacana repeteix a la llista gràcies a les seves inversions que acaben conformant una fortuna de 325 milions. Dins d’aquesta fortuna hi trobem una petita participació a Wallbox i la propietat de l’empresa familiar, Eurofred.

87- Liliana Godia, propietaria de BCN Godia

Liliana Godia també repeteix a la llista amb una fortuna de 325 milions d’euros gràcies a la seva propietat patrimonial, BCN Holding, a través de la qual és accionista del 45% de Prodiel i de Naturgy.

88- Mauricio Botton Carrasso, propietari de Germina Finance

L’inversor Mauricio Botton també repeteix, aquest cop amb una fortuna de 325 milions gràcies a Germina Finance. Aquest hòlding d’inversió, però, acumula dos anys consecutius de pèrdues. La fortuna de Botton prové de la venda de la seva participació a Danone i la seva finca particular, La Gramosa, considerada un dels millors olivars de tot Espanya i del Mediterrani.

89- Núria Roura, accionista de Grífols

Una de les habituals a la llista és Núria Roura, viuda de Víctor Grifols i Lucas i destacada accionista de Grifols. Ara bé, aquest no ha estat un bon any per l’empresa familiar, ja que ha perdut la meitat del seu valor en Borsa i ha retrocedit un 73% des de 2019. Per a superar la crisi, Víctor Grifols ha cedit la presidència a Steven Mayer, un executiu aliè a la família.

90- Joan Font, president de Bon Preu

El president de Bon Preu, Joan Font entra en la llista Forbes després de comprar el 50% de la cadena de supermercats catalana al seu germà, Josep Font, per 301 milions.

91- Artur, Maria i Montserrat Carulla, accionistes d’Agrolimen

Una de les noves incorporacions catalana a la llista són els germans Carulla, propietaris del grup Disa i altres societats participades, entre les quals destaca GB Foods, l’antiga Gallina Blanca . La família també és accionista rellevant d’Ebro Foods, Repsol i Sacyr, entre d’altres.

Del clan Carulla també trobem a Lluís i Aurèlia Carulla, membres de la segona generació d’accionistes d’Agroliment i amb fortunes que superen els 300 milions d’euros.