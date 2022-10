La facturació industrial creix un 24,2% a Catalunya

La xifra de negocis de la indústria catalana s’eleva un 24,2% a l’agost. La facturació del sector al país torna a la tendència positiva després d’una lleugera pèrdua al juliol. L’índex de resultat, així, es queda en el 113,4, set punts per sota de la mitjana de l’Estat. Val a dir, però, que els efectes de base redueixen la xifra en els territoris més industrials: el País Basc, per exemple, es queda en el 95,7, mentre que l’Aragó no arriba al 110.

Si s’observen les variacions interanuals, es confirma fàcilment la mateixa tenndència. Els 24,2 punts que ha crescut el negoci industrial a Catalunya queden lleugerament per sota del conjunt de l’Estat, que arriba als 28 punts amb una variació intermensual del 4,4%. EL País Basc o l’Aragó es queden també per sota de la xifra espanyola, en el 23,9 i el 21% respectivament; mentre que la Regió de Múrcia lidera el rànquing territorial amb un alça de la facturació del 52,4% en termes interanuals.

El consum final lidera les vendes

Per destinació, hannestat els béns de consum els que més han aportat a l’augment de la facturació industeial. Amb una variació interanual del 27,1%, la taxa dels equipaments se situa en el 125,3%. Per sobre en termes absoluts queden els béns de consum, amb la major aportació a l’índex general. El creixement, però, s’explica principalment pels béns de consum no duradors –alimentació i similars– que es disparen un 23%% en termes interanuals.

Per la seva banda, els béns d’equioament creixen un 21% des de l’agost del 2021, mentre que els intermedis –aquells que s’insereixen a una cadena de valor però que no es destinen al consum final– tanquen amb un ascens de la facturació inferior, del 19%. L’energia, tot i que és amb diferència la que més facturació acumula, marca una tendència contrària: cau un 10,4% si es compara amb el juliol.