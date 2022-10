La crisi energètica acosta la tornada de l’oligopoli elèctric

Fa un any que sentim parlar del sector energètic a tota hora. Des del juny de 2021 Catalunya, l’estat i Europa pateixen una crisi energètica sense precedents que ha disparat el preu de l’electricitat a límits inimaginables, arribant a travessar la línia dels 400 euros per megawatt hora, quan un any enrere ja era tota una bogeria quan el preu superava els 100 euros, ara que el preu superi els 250 euros no és ni notícia. Des del punt de vista del consumidor, s’han aprovat un seguit de mesures per intentar abaratir la factura final, però poc s’ha parlat de les petites empreses comercialitzadores, que estan veient com és del tot impossible competir amb les grans productores, que poden operar amb marges molt més grans i incorporar al mercat ofertes impossibles per seguir sent competitives i obtenir grans beneficis.

En aquest sentit, Guillem Amores, CEO de Respira Energia, assegura al TOT Economia que les grans elèctriques del país estan posant al límit tant l’economia de les famílies com la de les petites empreses. En aquesta línia assenyala que l’alça dels preus del gas, al costat del sistema de fixació de preus, està provocant que els interessi participar del mix amb aquesta energia perquè provoca una alça considerable del preu final. Alhora, també apunta que l’energia hidràulica ha estat també un dels factors més importants dins de l’obtenció de beneficis, ja que s’inflen els preus. En resum, Amores assegura que, amb la situació actual està provocant que uns pocs s’enriqueixin desmesuradament i la resta passi autèntiques penúries per arribar a final de mes. Dit d’una altra manera, en l’últim any s’ha evidenciat l’existència d’un oligopoli energètic, tant a Catalunya com a Espanya. És més, segurament s’ha accentuat perquè ja han tancat més de 30 petites comercialitzadores en els últims mesos.

En aquesta mateixa línia es pronuncia Josep Graell, consultor de Trebol Energia, que assegura al TOT Economia que Catalunya va ser pionera en tenir una xarxa de comercialitzadores energètiques a l’estat. Aquestes empreses, com Respira o CatGas, són de mida petita i tradicionalment han funcionat gràcies a oferir un servei molt proper al client amb preus molt competitius. Gràcies a això aquesta xarxa va poder prendre una mica de quota de mercat a les grans productores. Ara bé, amb la crisi de preus, aquesta xarxa de petites comercialitzadores s’ha trobat desubicades, explica Graell, ja que les grans empreses han rebentat el mercat abaixant preus fins a nivells on les empreses més petites no poden arribar. Per contra, Graell assegura que “l’última bala” de les comercialitzadores alternatives és rebaixar als preus incentiven l’autoconsum entre els seus clients.

Imatge d’arxiu d’un camp de plaques solars – Marcos Cebrián / Europa Press

El topall al preu del gas, una bona eina?

Sobre el topall al preu del gas per part de la Comissió Europea, Amores recorda que en el seu moment ja hi havia un màxim de 180 euros per cada megawatt hora, tot i que ara l’objectiu d’Europa és topar un altre cop l’oferta de gas i, a més, posar un màxim a la retribució de les renovables. Ara bé, independentment de les mesures que es volen prendre, Amores assegura que o es fa alguna cosa útil a curt termini o el futur per a les elèctriques, i per als ciutadans, és francament fosc. Per acabar, el CEO de Respira assegura que la regulació del sector és realment deficient i insostenible a mitjà termini si la situació no canvia radicalment.

Pel que fa als topalls, Graell comenta que si les mesures europees arriben per la banda de la contenció de preus polint els desajustos tal com es pretenia amb la famosa excepció ibèrica. I és tal com es pretenia perquè ha acabat incentivant l’ús del gas natural en el mix elèctric per part de les grans elèctriques, ja que al final acaben rebent una compensació per l’ús d’aquesta energia.

I els incentius?

En temes energètics, i sobretot al gas, s’estan oferint molts incentius a les empreses per tal que comencin a apostar per tecnologies i energies més verdes i renovables. Ara bé, Amores assegura que de portes en fora les ajudes i incentius són molt macos, però que quan es passa al terreny de la pràctica tot plegat es complica bastant per culpa del temps que es necessita per acabar i superar les diferents traves administratives i burocràtiques del Ministeri.

Des del punt de vist fiscal, Graell apunta que la rebaixa de l’IVA, i la pujada de preus, ha obligat les empreses petites a tenir més cobertures a futur per poder cobrir els possibles impagaments. A més cal apuntar que és molt complicat per una empresa petita tallar la llum a un client domèstic. Tot plegat ofega a les comercialitzadores i dificulta el camí en la liberalització real del sistema elèctric.

Pel que fa a la inversió en renovables, el consultor de Trebol Energia, celebra la facilitació de l’autoconsum per a ciutadans. Ara bé per contra, a Catalunya és francament complicat poder invertir en un gran parc d’energia renovable. De fet, la dificultat és tal que Graell assegura que sembla que el Govern bloquegi aquests tipus d’inversions privades, fet que sumat a què Catalunya va tard en la implementació de renovables, crea una tempesta perfecta per seguir sense avançar en aquest sector que s’augura que serà clau per l’economia del país en pocs anys.