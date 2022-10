L’IPC català es modera vuit dècimes respecte al mes d’agost

L’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya continua a l’alça. En relació el setembre de l’any passat, els preus van pujar un 8,5%, 1,7 punts menys del registrat a l’agost. Tot i això, entre l’agost i el setembre, la taxa es va reduir vuit dècimes. Segons les dades publicades aquest divendres per l’Institut Nacional d’Estadística, aquest retrocés és generalitzat a tot l’estat espanyol. De fet, en el conjunt de l’Estat, l’IPC va baixar fins al 8,9%, més d’un punt i mig per sota del mes anterior; la taxa de variació mensual va ser del -0,7%, i la inflació subjacent es va situar en el 6,2%, 0,2 punts menys que en el mes passat. Un dels principals sectors que encara acumula els preus més inflats és l’habitatge, ja que van pujar més d’un 13%, segons les dades de l’INE.

Els resultats d’aquest divendres dels preus de consum sembla que comencen a donar esperances. En aquest sentit, tot i que els preus segueixen molt més alts que fa un any, les dades asseguren que cada mes van baixant. En el cas català, el descens va ser de 0,8% el setembre, vuit dècimes que marquen el segon descens consecutiu després de 14 mesos de pujades. Pel que fa a la taxa interanual, Catalunya se situa per sota la mitjana espanyola que va acabar setembre amb un 8,9%, mentre que Catalunya va arribar al 8,5%. D’aquesta manera, la pujada de preus al territori fou més moderada que en el conjunt de l’estat espanyol.

L’habitatge i l’alimentació lideren el rànquing

Tot i que la tendència va a la baixa, és a dir, molts sectors comencen a veure els seus preus retrocedir, encara hi ha molta inflació en sectors com l’habitatge o l’alimentació. Segons les dades de l’INE, l’habitatge va ser el sector on més van créixer els preus el mes de setembre. De fet, es van situar els primers del rànquing d’inflació, amb un creixement del 13,9%. Tot i això, les dades també destaquen que els preus de l’habitatge van caure un 4,4% d’agost a setembre, una tendència a la baixa que podria desinflar els preus de manera progressiva. També van tornar a encarir-se els aliments, una pujada que ja es va veure en els resultats anterior i que ara torna a pujar un 12,9% respecte l’any anterior. Pel que fa al sectors que si que es va moderar el seu preu ens tornem a trobar amb la baixada de preus de l’energia, és a dir, gas, electricitat i els carburants.

Una caiguda mensual rècord a l’Estat

Després de mesos amb grans pujades i la inflació disparada, en el conjunt de l’Estat els preus es comencen a moderar. En termes mensuals, l’IPC va registrar un descens de set dècimes, la seva major reculada mensual des de juliol del 2021, quan va baixar vuit dècimes. En comparació amb altres setembres, el descens de l’IPC aquest any és el més pronunciat en aquest mes des de l’inici de la sèrie històrica, que es remunta al 1961. La inflació subjacent -que no comptabilitza els aliments no elaborats ni els productes energètics- va baixar al setembre dues dècimes, fins al 6,2% en el conjunt de l’Estat. Aquestes xifres la situen gairebé tres punts per sota de la taxa de l’IPC general.

Pimec i CCOO

La patronal de les petites i mitjanes empreses Pimec ha alertat aquest divendres de la “situació problemàtica greu” que pot encarar el comerç si la inflació no millora després de les festes de Nadal. Segons una enquesta elaborada amb més de 300 representants del sector, un 27% té ja problemes de liquiditat, mentre que gairebé un 5% es planteja tancar el seu negoci. “El cost de l’energia ens està destrossant veritablement els marges i els beneficis. Estem en un moment delicat”, ha assegurat en una roda de premsa el president de Pimec Comerç, Àlex Goñi. Així mateix, l’organització empresarial ha avisat que el sector és “altament sensible” i capta amb anticipació qualsevol element de caràcter econòmic o social que succeeixi.

CC.OO. de Catalunya ha sostingut que la contenció de la inflació “no és suficient” per a pal·liar la precarietat instal·lada en les llars catalanes. Així, ha valorat el sindicat en un comunicat aquest dimarts la inflació a Catalunya, amb una taxa interanual del 8,5% i una variació mensual del -0,8%, segons dades fetes públiques per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El sindicat considera que la negociació dels convenis col·lectius ha de superar el bloqueig de la patronal perquè “ofega la demanda” i pressionar sobre la situació de les llars, en les seves paraules. “Convé garantir el poder adquisitiu dels salaris per a recuperar el consum de les llars, donant estabilitat al teixit productiu català”, ha afegit.