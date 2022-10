L’IPC es desploma fins al 7,3% tot i que els preus no es contenen

L’IPC encadena dos mesos de baixades per primer cop en prop de dos anys. Així, segons les dades avançades facilitades avui per l’Institut Nacional d’Estadística, l’IPC a l’Estat cauria fins al 7,3%, 1,6 punts per sota de la del setembre. Els preus de consum, però, no han baixat: si s’observa la taxa intermensual, els costos han augmentat, de fet, un 0,4%; mentre que la taxa harmonitzada també ho ha fet un 0,1%. Aquest seria el repunt a un mes vista més elevat des del juny, quan els preus es van disparar en prop de dos punts en comparació amb el maig.

Els efectes de base expliquen aquest fenomen: l’octubre de 2021, la referència per a la taxa interanual, va ser el primer mes de l’actual sèrie inflacionista en què es va trencar la barrera del 5%. La pujada respecte a llavors, per tant, és menor; però no perquè s’hagin abaratit els costos, sinó perquè ja a llavors començaven a ser molt elevats.

Quant a l’IPC harmonitzat, la taxa de variació interanual respecte de la base de preus establerta al 2015, mostra un comportament similar: una caiguda de més d’un punt i mig en termes interanuals, però una lleugera pujada, en aquest cas d’una dècima, si es compara amb el setembre.

L’energia impulsa la caiguda

Tot i els efectes de base, la relació amb la subjacent demostra un cert alentiment dels costos d’alguns béns, principalment els energètics. Així, si bé la taxa general cau en termes interanuals un 1,6%, la subjacent –aquella que exclou els productes energètics i els aliments no processats– es manté estable en el 6,2%, molt a prop del seu màxim assolit al juliol (6,4%).

D’aquesta manera, raona l’institut, són els preus de l’electricitat i, de manera secundària, del gas els que poden explicar la taxa de l’octubre. La taxa definitiva es publicarà el pròxim dia 15 de novembre, amb les dades separades per productes i territoris.