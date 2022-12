La inversió immobiliària a Catalunya s’enfila fins als 3.600 milions

Catalunya torna a trencar rècords en inversió immobiliària. Segons apunta la consultora CBRE, el finançament d’immobles per a diverses finalitats al país s’elevarà a final de 2022 fins als 3.600 milions d’euros, en la línia del bon rendiment dels darrers exercicis. Des que va trencar per primer cop el llindar dels 3.000 milions –l’any 2019– el mercat català es manté en una posició sòlida en comparació amb els territoris homologables.

La xifra a què apunta CBRE és, per un marge estret, un nou rècord sectorial. El passat 2021, la inversió immobiliària al país va superar els 3.500 milions d’euros, un rendiment que, segons apunta el director de CBRE a Barcelona Xavier Güell, situa la ciutat “en la primera divisió europea” en aquest mercat.

La situació, però, és tensa. Si bé els resultats són extremadament positius, el context macroeconòmic ha alentit la capacitat d’atracció de capital en els darrers mesos. En paraules del mateix Güell, l’escenari macroeconòmic en la segona meitat del curs “ha provocat un alentiment de la inversió a partir del setembre”.

Tot i això, com en altres sectors econòmics, l’acumulació de liquiditat durant els mesos de confinament ha sostingut la capitalització i, fins i tot, obre bones perspectives a futur. Les companyies del sector mantindrien una aproximació “prudent” durant els primers mesos del 2023 a l’espera de l’estabilització macroeconòmica. Serà el segon trimestre, argumenta la consultora, el que començarà a deixar una “normalització en l’activitat inversora”.

Les oficines frenen

El sector d’oficines tancarà el 2022 en una situació complexa. Si bé és cert que continua ostentant el lideratge de les inversions immobiliàries al país –amb un aterratge total de 1.100 milions d’euros, un 30% del total–, el rendiment d’enguany queda substancialment per sota del 2021. El passat exercici, un “excepcional per a aquest mercat”, Catalunya va registrar 1.700 milions d’euros invertits en espais professionals, el rècord absolut de la sèrie històrica.

A l’altra banda de l’espectre hi ha l’habitatge. El sector living, amb una aportació al total invertit superior als 970 milions d’euros, assoleix la seva millor xifra històrica amb un augment interanual del 163%; i ja suposa el 28% del total nacional. També la logística i la indústria superen les previsions, amb un creixement del 139% en comparació amb el 2021: amb 670 milions d’euros invertits, ja ocupa el 19% del capital total.

Què farà l’Euríbor?

Les recents pujades de tipus d’interès –que, segons han indicat els observadors macroeconòmics europeus, continuaran durant els primers mesos del 2023– trenquen el cicle de crèdit barat que havia marcat el rendiment del sector immobiliari europeu durant els darrers anys. Amb l’indicador d’interessos europeu al 2,5%, i la inflació encara per sobre dels sis punts, Güell preveu un “període d’adaptació a la nova realitat”.

L’enduriment de la política monetària va acompanyat, a més, d’una substancial i sostinguda pujada de l’euríbor. L’indicador de referència per als préstecs hipotecaris a la Unió ha trencat el sostre dels tres punts per primer cop des del 2008, amb l’efecte distorsionador que això pot tenir especialment en el mercat de l’habitatge. En endavant, apunta el directiu, “experimentarem ajustaments que ens portaran a un canvi d’escenari”, tot i que aquest no seria “necessàriament pitjor”.