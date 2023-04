La inflació afecta menys els vegetarians

La inflació ha colpejat molt més la carn que els seus substituts basats en proteïna vegetal. Segons un recent estudi de l’organització sense ànim de lucre Good Food Institute en col·laboració amb la consultora NielsenIQ, la crisi de preus ha disparat els costos dels productes d’origen animal un 11% durant el 2022, mentre que només ha significat un lleuger encariment, d’un 1%, per als aliments plant based.

Segons l’informe, si bé el creixement desigual de preus els ha igualat –en tant que la base dels substituts era més alta– ha obert una tendència creixent per als aliments plant based i decreixent per als d’origen animal. Al conjunt dels mercats europeus, apunten des de GFI, el consum de carn ha caigut un 4%, mentre que el de carn basada en proteïnes vegetals ha crescut lleugerament, un 1%. El cas de la llet és molt més marcat, amb un increment de les begudes vegetals del 6% que contrasta amb el retrocés de quatre punts de la compra de llets animals. Similar és el comportament del formatge: si bé els ferments làctics han caigut un 3%, els seus homònims vegetals han crescut un 4%.

Amb aquest creixement, assegura l’entitat, el mercat europeu plant based ha superat per primer cop els 2.000 milions d’euros després d’un creixement interanual del 3%. La variació empetiteix en comparació amb el 2021: el segon any de la pandèmia, la facturació del sector als mercats europeus va registrar un increment de prop de 300 milions d’euros, un 16% any a any; i la tendència sembla estabilitzar-se en sentit ascendent.

Marc Coloma i Bernat Añaños, fundadors de l’empresa catalana de productes de proteïna vegetal Heura / EP

Alemanya menja soja

Segons el mateix informe, Alemanya és el mercat que més productes d’origen vegetal compra amb una diferència substancial. Amb 643 milions facturats només en substituts no-animals de la carn, supera en més de 100 milions el segon classificat, França. També pren la davantera en les transaccions de llets vegetals: com constata el Good Food Institute, els consumidors alemanys han adquirit durant el 2022 552 milions d’euros en begudes de soja, civada o ametlla. Val a dir, però, que en aquest apartat l’Estat espanyol també ocupa una posició destacada, amb un mercat total de més de 350 milions d’euros i una despesa anual propera als 8 euros per càpita en aquesta mena de productes.

Formatge, gambes i precuinats

Si bé la llet i la carn són els productes més afectats per la penetració al mercat dels seus substituts post-animals, altres subsectors alimentaris comencen a registrar creixements importants en la branca vegetal. Les alternatives plant based al marisc, si bé encara demostren una facturació baixa, mantenen una tendència espectacular: els 43 milions ingressats a tota Europa durant el 2022 suposen una alça del 60% respecte del 2021 –un curs que, al seu torn, va disparar l’activitat de negoci un 166% per als comercialitzadors–.

També el menjar precuinat preparat amb proteïnes vegetals experimenta un creixement constant, amb un 20% més de facturació al continent durant el 2022; fins als 181 milions d’euros. Similar és el comportament de les alternatives al formatge d’origen vegetal: amb una xifra de negoci de 165 milions d’euros, celebra un creixement acumulat de 56 punts percentuals des del 2020. Segons la directora sènior de compromís corporatiu del GFI, Carlotte Lucas, “les empreses han de continuar invertint en innovació per desenvolupar productes d’origen vegetal que deixin satisfetes les expectatives del consumidor en relació amb els factors clau: preu, gust i conveniència”.