Els hotels catalans freguen l’ocupació prepandèmica

Els hotels catalans van rebre al març 1.293.840 turistes. Les darreres dades de conjuntura hotelera ofertes per l’Institut Nacional d’Estadística confirmen, d’aquesta manera, que el sector hoteler del país està a prop de la recuperació completa: la xifra de visitants del tercer mes del 2023 es troba només un 5% per sota de la registrada durant el mateix període del 2019. Si es compara amb el 2022, de fet, el nombre de visitants es va disparar en un 27%. Les estades es van mantenir al voltant del mateix ventall temporal, en 2,4 dies –mig dia menys que el 2022 però lleugerament per sobre del 2019–.

Les pernoctacions acompanyen també aquesta tendència, amb un salt per sobre dels 3,1 milions durant el mes de març, el que suposa un creixement interanual del 24%. Si es compara amb les dades de l’any anterior a la crisi sanitària, el retorn a la normalitat és encara més clar: només es queden un 2,9% per sota del mateix mes del 2019. Tot plegat, apunta l’estudi de l’INE, malgrat l’alça dels preus dels paquets turístics. Les tarifes hoteleres es van encarir un 18,2% respecte de dotze mesos abans –la dada territorial més elevada de tot l’Estat–.

Façada de l’hotel Ohla de Barcelona / Europa Press

Més aportació de turistes

Del total de visitants rebuts per Catalunya al mes de març, la majoria venien de l’estranger –uns 765.000–, mentre que l’Estat va aportar uns 538.140. El gruix de turistes va triar allotjar-se a establiments barcelonins, amb més de 950.000 registrats, i només Girona va superar els 100.000 viatgers, amb més de 187.000. Els hotelers catalans van cobrar de mitjana 114,11 euros per dia, uns quinze euros per sobre de la mitjana estatal, que va superar per poc els 99 euros.

Lideratge turístic

Amb aquestes dades, Catalunya es va consolidar al pòdium de les destinacions preferides per als turistes de totes les disponibles a l’Estat espanyol, només superada per Andalusia i el País Valencià. Respecte dels turistes forans, les Canàries van ser el mercat més visitat, seguit precisament per Catalunya i per una exitosa Andalusia.