L’hostaleria i l’automòbil eleven un 7,7% la facturació del sector serveis

El sector serveis va elevar la seva facturació un 7,7% el mes de febrer passat respecte al mateix mes del 2022, moderant en 5,4 punts l’ascens registrat el mes anterior, segons ha informat aquest dimecres l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Amb aquestes noves xifres i la comparació de febrer de l’any passat, el sector serveis ja encadena dos anys consecutius de pujades interanuals al cap d’un any de caigudes a conseqüència de la pandèmia. Els màxims exponents d’aquestes pujades van ser l‘hostaleria i l’automòbil. Catalunya, però, no es troba al pòdium dels territoris on el sector serveis ha augmentat més. De fet, segons les dades de l’INE, els serveis catalans han pujat un 9,2% i es queden en sisena posició.

El comerç de l’estat espanyol va facturar el mes de febrer passat un 6,4% més que en el mateix mes del 2022, gràcies, sobretot, a la venda i reparació de vehicles i motocicletes, que va facturar un 18,4% més en taxa interanual. Els altres serveis van elevar les seves vendes un 10,6% interanual al febrer, impulsats especialment per l’hostaleria (+16,9%); les activitats administratives (+13,8%) i les activitats professionals, científiques i tècniques, que van incrementar la seva facturació un 13,6% respecte a febrer del 2022. Balears va ser la comunitat que més va incrementar la creació d’ocupació en el sector serveis el mes de febrer passat, amb una pujada interanual del 5,7%, i també la que més va elevar les vendes, un 20,4% en taxa interanual.

Dins de l’hostaleria, els serveis d’allotjament van augmentar les seves vendes un 32,3%, mentre que els serveis de menjar i beguda van facturar un 11,6% més que el febrer del 2022. Per activitats, els majors repunts de les vendes els hi van anotar les agències de viatge i operadors turístics (+71,9%) i el transport aeri, que les va incrementar un 57,5%.

23 mesos consecutius de pujades

Per vint-i-tresè mes consecutiu, l’ocupació en el sector serveis va créixer el mes de febrer passat, i el va fer a un ritme interanual de l’1,9%, taxa una dècima superior a la de gener. En termes mensuals (febrer sobre gener) i en dades corregides d’estacionalitat i calendari, el sector serveis va registrar en el segon mes de l’any un repunt mensual de les seves vendes del 0,9%, posant fi d’aquesta manera a dos mesos consecutius de reculades.