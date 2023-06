Les hipoteques d’habitatges cauen un 28%, fins als 4.420 préstecs

Les hipoteques en habitatges van caure en comparació a l’abril de l’any passat. En concret, es van firmar 4.420 préstecs a Catalunya, un descens del 28,2%, segons ha informat el Col·legi de Registradors a partir de dades provisionals de l’Estadística Registral Immobiliària. La davallada és pràcticament deu punts superior a la mitjana estatal, on se n’han registrat 32.149 (-19,3%). Aquesta reducció de les signatures es produeixen en un context de pujada de tipus d’interès que han portat a l’índex bancari de referència per a calcular el preu de les hipoteques, l’Euríbor, a sortir d’una dècada en negatiu i a tancar l’abril al 3,75%. Els pisos comprats o venuts ha caigut un 13,7% a Catalunya, dada també superior a la mitjana estatal (-8,7%).

Les compravendes de pisos també encara cauen de forma més significativa aquest mes d’abril en comparació amb el 2022. En total, s’han registrat 12.740 operacions, de les quals 6.853 eren d’habitatges. Els pisos comprats o venuts ha caigut un 13,7% a Catalunya, dada també superior a la mitjana estatal (-8,7%).

Catalunya torna a perdre hipoteques per la inestabilitat del mercat immobiliari. També la situació econòmica actual porta al fet que moltes famílies decideixin no optar per una hipoteca. Aquesta situació deixa el parc hipotecari en xifres més baixes que l’any passat, però Catalunya no és un cas aïllat. De fet, la caiguda de és generalitzada a totes les comunitats autònomes, amb La Rioja (-31,6%) i Extremadura (-30,5%), les Illes Balears (-28,8%) i Catalunya (28,2%) al capdavant.

Els tipus d’interès, el gran problema

La política de tipus d’interès alts ha provocat que les compravendes acumulin cinc mesos consecutius de descensos a l’Estat, després dels creixements continus des del març del 2020. A Catalunya, de les 14.547 operacions realitzades l’abril del 2022 s’ha passat a les 12.740 d’aquest any (-12,4%).