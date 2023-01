Les grans empreses de carburants posen en marxa un descompte pel consumidor

El nou any ha començat amb l’eliminació del descompte en el preu del carburant per part de l’estat espanyol. Els 20 cèntims que s’estalviava el consumidor per omplir el seu dipòsit ja són aigua passada i, tot i que els preus han retrocedit, encara són més alts que abans de la pandèmia. És per això que Repsol va decidir continuar fent un descompte pel seu compte -de 10 cèntims-, una pràctica que ara també han adoptat altres empreses de carburants, com Cepsa, Shell i Galp. Aquests nou descomptes que han anunciat les empreses, però, no han parat les vendes massives d’aquest últim cap de setmana de 2023, on els consumidors han aprofitat per omplir els seus dipòsits un cop més. Fonts del sector han assegurat al Tot Economia que “han arribat a doblar les vendes”.

L’anunci del govern de Pedro Sánchez arribava just abans d’acabar l’any. En aquest sentit, es va aprovar deixar de bonificar el preu dels carburants, ja que no s’estava veient l’augment que havia sacsejat el sector en esclatar la guerra d’Ucraïna. Gairebé amb efecte immediat a l’anunci de l’eliminació, Repsol va anunciar que pels seus clients faria un altre descompte, de 10 cèntims, per continuar pal·liant els efectes de l’encariment del carburant. Aquesta decisió no va acabar d’agradar a les companyies low cost o totes aquelles que no poden refinar els carburants i, per tant, han de pagar el preu de majorista.

Cepsa, Shell i Galp se sumen als descomptes

Les altres companyies de carburants més grans també s’han sumat a aquest descompte que ha iniciat Repsol per continuar ajudant als seus clients. De fet, Cepsa ha posat en marxa un descompte de fidelització sota el concepte Perquè tu tornes, el que fa que per a ser client habitual i descarregar-se la seva aplicació, s’obtenen 10 cèntims de descompte. A més, Cepsa també dona dos cèntims més de descompte si omples el dipòsit amb carburant de la gamma Òptima, ja que la companyia assegura que “aposten per la sostenibilitat”. La distribuïdora de Shell a Espanya, Disa, continua mantenint el descompte de 10 cèntims per litre de gasolina per als usuaris de la seva aplicació mòbil La meva Energia Disa. De moment, però, la companyia ha anunciat que serà fins al 31 de març del 2023.

Preu gasolina disparat David Zorrakino / Europa Press

Pel que fa a Galp, l’empresa portuguesa de carburants també manté un descompte de 10 cèntims per litre, però només per a clients que s’hagin descarregat i paguin a través de l’aplicació Món Galp. De moment, la companyia ha anunciat que anirà renovant els descomptes cada mes a partir d’aquest 1 de gener, però no ha anunciat data de finalització. L’empresa també ofereix descomptes si pagues amb les targetes de crèdits d’alguns associats com a ING, CaixaBank, EVO o Mapfre, entre altres. De fet, aquest és un dels descomptes per a associats més alts, de fins a un 5%.

Una de les principals proveïdores de carburants, Bp, encara no s’ha pronunciat sobre els descomptes o la necessitat d’implementar un nou model d’ajudes pels seus clients. De fet, ara per ara és l’única companyia que pot aplicar descomptes i no ho ha fet, ja que tenen prou capital com per a poder rebaixar el preu als seus consumidors. Tot i això, fonts del sector apunten a “una reacció en cadena” -com ja s’ha vist- i, per tant, “Bp no hauria de trigar a anunciar descomptes”, asseguren.

Un augment de vendes massiu per Cap d’Any

Tot i que les empreses més grans van anunciar la continuïtat dels descomptes abans que finalitzés l’any, molts consumidors han aprofitat aquest últim cap de setmana de 2022 per tornar a omplir els seus dipòsits aprofitant l’encara vigent descompte de 20 cèntims. Algunes fonts del sector asseguren que “han venut un 60% més” durant aquesta última setmana de l’any. De fet, els últims dos dies de l’any han estat els que més diferència han tingut, arribant a alguns llocs a doblar les vendes a causa de la finalització del descompte. “Entre divendres i dissabte vam vendre el doble i tenim clar que és per l’eliminació del descompte”, afirmen.

Tot i això, el que sí que quedar clar és que el carburant ha baixat substancialment de preu, però encara no ha arribat a xifres prepandèmiques. Davant d’aquesta situació, el govern espanyol ha volgut fer un pas enrere i donar ajudes de manera retroactiva a alguns grups més vulnerables, però el descompte universal a tots els conductors ja no es tornarà a aplicar. Per això, algunes empreses han decidit proposar el seu descompte, una situació que encara està per veure si crearà un ambient de “competència deslleial” entre empreses grans i petites.