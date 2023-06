El govern espanyol podria prorrogar la rebaixa de l’IVA dels aliments

La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d’Assumptes Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha confirmat aquest dilluns que el Consell de Ministres d’aquest dimarts aprovarà el Reial decret llei per a prorrogar algunes mesures anticrisi que caduquen el pròxim 30 de juny. Tot i que no ha volgut revelar el contingut de la norma o les lleis que es prorrogaran, Calviño ha insistit que la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics i el suport al transport públic són dues de les mesures “que es mantindran” si els preus es troben “per sobre del raonable”.

La rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics ha estat una de les mesures que més celebrades després que el preu d’aquests es disparés per la inflació. Tot i això, també hi va haver sectors durs amb aquesta baixada dels impostos, ja que es considerava que alguns aliments haurien quedat injustament fora. Calviño, preguntada per si considera estendre la rebaixa de l’IVA a la carn i el peix, ha subratllat que justament en l’últim mes ha abaixat el preu del peix. “El que veiem és que estan evolucionant els preus d’una manera que fa convenient estendre les (rebaixes de l’IVA) que ja tenim en marxa”, ha dit.

Les mesures s’aniran retallant amb l’avenç de l’economia

Calviño, en declaracions a rNE, ha afirmat a més que, encara que el govern espanyol ha estat selectiu en les ajudes anticrisi, aquestes mesures hauran de ser “cada vegada més quirúrgiques”, i no ha volgut avançar si es prorrogarà en el decret de demà l’ajuda al gasoil professional. En aquest cas, l’ajuda dels 20 cèntims a tots els consumidors per pal·liar la pujada de preu del carburant es va reduir només a conductors professionals amb alguns requisits. Ara, la ministra posa en dubte que es continuï necessitant la mesura. De fet, Calviño afirma que espera que la inflació segueixi en descens en els pròxims mesos, de manera que les mesures anticrisi adoptades per l’Executiu, deixin de ser necessàries “a poc a poc”.