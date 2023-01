Les exportacions catalanes creixen un 17,3% en l’acumulat fins al novembre

Les exportacions catalanes segueixen a l’alça i registren en l’acumulat fins al novembre del 2022 un total de 86.629,7 milions d’euros, un 17,3% més que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pel ministeri d’Indústria. De fet, les vendes catalanes a l’exterior ja estan des de l’octubre per sobre del total de l’any previ a la pandèmia, el 2019, quan van assolir els 73.853 milions d’euros. Al conjunt de l’Estat espanyol, les exportacions assoleixen màxims històrics, amb 357.111,2 milions d’euros, un 23,6% més. Si es té en compte només el mes de novembre, Catalunya ha venut a l’exterior per un valor de 9.131,6 milions (+20,2%), mentre que les xifres a Espanya se situen en 37.380 milions d’euros, un 23,3% més. Amb tot doncs, Catalunya continua sent un dels territoris amb més exportació si es contemplen les xifres que aconsegueix la resta de l’estat espanyol.

Les exportacions a Catalunya fins al novembre són principalment del sector de productes químics que engloben un 30,3% del total, amb 26.239 milions, i un augment anual del 20,9%. Després hi ha els béns d’equip amb un 15,9% del total, amb 13.744,4 milions i creixement del 12,4%. En tercera posició, els productes d’alimentació, begudes i tabac que aglutinen un 15,1% del total, amb 13.087 milions d’euros i un augment del 15,5%. En canvi, si només es té en compte el mes de novembre, els principals sectors exportadors han estat el químic (2.568,2 milions d’euros), el de l’automòbil (1.450,2 milions d’euros) i el de l’alimentació, begudes i tabac (1.376,3 milions d’euros).

Barcelona encapçala les exportacions catalanes

Les exportacions en l’acumulat de l’any 2022 fins al novembre pugen a tots els principals territoris catalanes, encapçalats, però, per la capital català. En concret, a Barcelona registren 67.091,2 milions, una pujada del 18,7%; a Girona 7.152 milions, que equivalen a un creixement del 20,4%; a Lleida 2.702 milions d’euros, una alça de 16,5%; i a Tarragona 9.684,4 milions d’euros, amb un creixement del 7%. Si només es tenen compte les exportacions del novembre, creixen a totes les demarcacions excepte a Tarragona. Així a Barcelona les vendes exteriors són de 7.229 milions d’euros (+24,1%), a Girona de 713 milions d’euros (+27,4%), a Lleida de 314,7 milions d’euros (29,8%) i a Tarragona de 874,8 milions d’euros (-9,9%).

Les exportacions a l’Estat també augmenten

Només el mes de novembre, les exportacions espanyoles de mercaderies van aconseguir els 37.380 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 23,3% sobre el mateix mes del 2021, situant-se en un nou màxim històric per a qualsevol mes. Les importacions es van incrementar un 17,9% en termes interanuals fins als 40.693 milions d’euros, també màxim històric per al mes de novembre. Com a resultat, al novembre del 2022 es va registrar un dèficit de 3.313 milions d’euros, una rebaixa davant del dèficit de 4.207 en el mateix mes del 2021. Pel que fa a la taxa de cobertura -quocient entre exportacions i importacions- es va situar en el 91,9%.

Com assenyala la secretària d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, al novembre s’aprecia un repunt de les exportacions, que creixen més que les importacions en un context de desacceleració del comerç a nivell global. “El resultat és una contenció notable del dèficit al novembre, que es redueix a la meitat respecte a octubre i representa el menor valor mensual des de setembre del 2021”, ha destacat a través d’un comunicat. El saldo no energètic va llançar un superàvit de 990 milions d’euros (dèficit de 1.199 milions d’euros al novembre del 2021) i el dèficit energètic va arribar a 4.303 milions d’euros, enfront del dèficit de 3.008 milions d’euros al novembre del 2021.