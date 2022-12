Europa limita a 60 dòlars el preu del petroli rus

La Unió Europea (UE) ha acordat posar un límit de 60 dòlars al preu del petroli rus que es transporta per mar i que ven a països tercers. Aquesta mesura, adoptada aquest divendres pels Vint-i-set, forma part del pacte G7 com a represàlia per la invasió russa d’Ucraïna. Així, la limitació del preu cru transportat per mar vol disminuir de manera considerable els ingressos energètics de Rússia. Així, a partir d’ara, els vaixells europeus no podran transportar a altres països barrils de petroli rus si no compleixen la limitació del preu. Els estats membres també han posat sobre la taula treballar per la creació d’un mecanisme que fluctuï per garantir que el preu del petroli rus estigui sempre almenys un 5% per sota del preu del mercat.

Polònia demanava un preu més baix

Durant les negociacions d’aquest divendres, Polònia i els bàltics han insistit perquè s’establís un límit més baix, però altres països mediterranis com Grècia, Xipre o Malta s’han oposat a aquesta proposta per la seva dependència del sector marítim.

La mesura forma part del pacte G7 com a represàlia per la invasió russa d’Ucraïna | ACN (Unió Europea)

Retallar els ingressos del Kremlin

Limitar el preu del petroli rus té un objectiu principal pels països del G7: dificultar la venda de cru rus a tot el món i provocar així una davallada dels ingressos energètics de Rússia. Aquesta mesura és important perquè la majoria de les empreses de transport marítim i asseguradores tenen la seva seu a països que formen part del G7. Això vol dir que, tots aquests vaixells i asseguradores no podran operar amb petroli que es comercialitzi a un nivell superior al límit fixat.

L’acord de la UE que limita el preu del petroli rus és complementari a l’embargament europeu al petroli rus adoptat en el sisè paquet de sancions i que comença el 5 de desembre. L’embargament dels productes refinats del cru s’iniciarà més tard, el 5 de febrer.