L’Euríbor tanca l’octubre a màxims des de 2008 empès pels tipus d’interès

L’Euríbor a 12 mesos segueix desbocat i ha tancat el mes d’octubre de 2022 amb una mitjana de 2,629%, el nivell més alt des del desembre de 2008. Tot i això, l’indicador de préstecs interbancaris s’ha mantingut, finalment, per sota de la barrera del 2,7%, un nivell que sí que ha superat durant les últimes setmanes esperonat per la nova pujada dels tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE). A causa d’aquesta nova pujada de tipus, que ja han assolit el 2%, l’índex al qual estan referenciades la majoria d’hipoteques a tipus variable s’ha mantingut en un rang entre el 2,5% i el 2,6%.

La pujada de l’euríbor no hauria de suposar cap altre problema afegit, perquè realment és un tipus d’interès que marca els préstecs interbancaris a curt termini. De fet, és l’acrònim d’Euro Interbank Offered Rate. Ara bé, ja des de fa anys s’utilitza per marcar el tipus d’interès de les hipoteques variables. Per tant, qualsevol desviació important de l’índex provoca un gran augment del preu d’aquest tipus d’hipoteques.

Com afectarà la pujada a les hipoteques?

Els màxims afectats per aquesta pujada de l’Euríbor seran aquells que tenen hipoteques a tipus variable, que passaran a pagar molt més per la seva hipoteca. Per exemple, una persona que en tingui contractada una a 30 anys de 150.000 euros i amb un diferencial del 0,99% més Euríbor veurà com la seva quota augmentarà uns 230 euros. És a dir, passaria de pagar 450 euros al mes a abonar-ne 680 a partir de la revisió, la qual cosa equival a un increment de 2.800 euros anuals.

En aquesta línia es pronuncia Emiliano Bermudez, subdirector general de Donpiso, que assegura al TOT Economia que la pujada de tipus d’interès per part del Banc Central Europeu està provocant aquesta escalada històrica de l’Euríbor, que hem de recordar que va començar el 2022 en negatiu. A més, Bermudez assenyala que en els pròxims mesos les condicions bancàries per demanar una hipoteca seran més dures, però també apunta que podríem estar a les portes d’una guerra de preus hipotecaris entre els bancs per veure qui n’ofereix les millors condicions.

Alhora, aquest enduriment de les condicions hipotecàries -considera Bermudez- també provocarà un refredament del mercat immobiliari i hi haurà menys compravenda, un efecte que es traslladarà als preus. De fet, assegura que aquest any el preu de l’habitatge s’incrementarà un 5% de mitjana, gràcies al bon funcionament del primer semestre, quan a principis d’any el sector preveia creixements entre el 7 i el 8%. Aquest problema en la compravenda d’habitatge s’acabarà traslladant també al lloguer, ja que és possible que passi a haver-n’hi molta més demanda que oferta, i això tensaria encara més els preus, sentència Bermudez.

Aquest fenomen -apunta el subdirector general de Donpiso- s’allargarà fins que Europa no arregli el greu problema inflacionari que pateix i el BCE no reculi en la seva política monetària, que, si tot va bé, serà ja de cara a l’any que ve.

Risc d’impagaments

Davant d’aquesta pujada meteòrica de l’Euríbor, els partits polítics s’han mobilitzat per intentar establir mesures pal·liatives i evitar impagaments d’hipoteques i posteriors desnonaments. Concretament, Unidas Podemos, Esquerra Republicana i Bildu ja van reclamar al PSOE mesures per aturar l’espiral de preus de les hipoteques provocada per la pujada de l’Euríbor. Si bé el president del govern central, Pedro Sánchez, va descartar el passat setembre un topall per als préstecs hipotecaris.

Ara bé, la número dos del president espanyol -la vicepresidenta primera del govern i ministra d’Afers Econòmics, Nadia Calviño- sí que va contemplar l’activació de mesures de suport a les hipoteques amb tipus variables, unes mesures que fins ara no s’han concretatt. En aquesta línia, Calviño ha remarcat que l’Euríbor encara no ha arribat a la mitjana històrica, ha promès mesures per evitar situacions de risc i ha convidat les altres formacions a proposar mesures concretes.

Dit i fet, ERC i EH-Bildu han presentat una esmena conjunta al projecte de pressupostos generals de l’Estat per congelar durant tot l’any les hipoteques de menys de 360.000 euros als nivells previs a la pujada de tipus. Segons l’esmena, aquestes formacions independentistes volen que les hipoteques de tipus variable fins a 360.000 euros estiguin subjectes al tipus d’interès vigent a 1 de setembre de 2022 i proposen impedir qualsevol pujada durant tot el 2023.