L’Estat aprova ajudes de 3.000 milions per rebaixar la factura energètica

La crisi energètica està provocant que l’economia de les llars cada vegada s’ajusti més, el que es tradueix amb moltes famílies que els costa pagar les factures de llum i gas. És per això que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el nou paquet de mesures de 3.000 milions d’euros que permetrà reduir la factura energètica que paguen el 40% de les llars. Entre les mesures que va anunciar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el passat dijous al Congrés, hi ha la creació d’una nova tarifa regulada (TUR) per a les comunitats de veïns amb calderes centralitzades de gas natural fins al 31 de desembre de 2023 que contribuirà a reduir a la meitat la factura d’1,7 milions de llars. L’executiu espanyol també reforçarà el bo social elèctric per a 1,3 milions de llars.

Una de les primeres mesures que ja ha estat aprovada és l’increment del descompte del 65% i el 80% per a les famílies vulnerables i amb vulnerabilitat seriosa, respectivament. D’aquesta manera, les llars en risc també optaran a tenir una factura rebaixada. A més, la quantitat d’energia amb dret a descompte també s’eleva un 15%. Però, el gran canvi es veu en una nova reforma de caràcter temporal -tal com ha acordat el govern espanyol- que hi haurà una nova categoria de consumidors que podran optar a un descompte de fins el 40%. És el cas de les llars amb ingressos reduïts en funció del perfil de família i beneficiarà uns altres 1,5 milions de famílies. A tall d’exemple, beneficiarà les llars amb dos adults i dos menors amb rendes de fins a 27.720 euros anuals.

L’executiu també ha aprovat la millora del bo social tèrmic i elevarà l’ajuda mínima a 40 euros. Per fer-ho possible, duplicarà el pressupost del bo per a llars vulnerables, fet que permetrà doblar l’ajuda mitjana fins als 375 euros per llars. Actualment l’ajuda mínima és de 35 euros, però la màxima arriba només als 350, el que amb la nova reforma es traduirà a 25 euros més per llar.

Nova tarifa per energia comunitària

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha explicat que s’aplicarà un descompte del 40% al 70% del consum a les calderes comunitàries, és a dir, aquella energia que és compartida amb un grup de veïns del mateix bloc o conjunt de cases. Tot i això, aquest descompte anirà lligat al consum mitjà. En aquest sentit, la premissa només serà efectiva si la comunitat no consumeix més de la mitjana dels últims cinc anys. En cas que sigui més elevat es penalitzarà la comunitat. Per poder-se adherir a aquesta nova tarifa, els consumidors que l’apliquin hauran de tenir instal·lats comptadors individuals abans del 30 de setembre de 2023 i tenir les calderes revisades.

Menys despesa en l’energia d’espais públics

A banda, el decret aprovat també actualitza el reglament de l’enllumenat exterior i incrementa l’eficiència mínima obligatòria la qual cosa Ribera calcula que contribuirà a reduir entre el 39% i el 67% el consum energètic. Serà obligatori per a projectes que s’iniciïn des de l’1 de gener. També inclou una línia de crèdit de 40 milions d’euros per substituir comptadors analògics de gas natural per comptadors digitals. Una altra mesura que inclou el decret és donar més flexibilitat a autònoms i empreses per fer modificacions de la potència contractada fins a finals de 2023. També l’obligació d’incloure informació sobre el consum mitjà de consumidors amb el mateix codi postal.

Pel que fa a la potenciació de l’autoconsum, s’incrementa de 500 metres a un quilòmetre la distància per a l’autoconsum a través de la xarxa. A més, el decret conté l’ampliació de deduccions de l’IRPF per l’eficiència energètica a habitatges i de l’impost de societats per inversions en energies renovables. Ribera ha reivindicat que aquest decret conté 18 mesures de les 73 del pla de contingència i que fins ara el govern espanyol ja n’ha activat 29.