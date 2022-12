Establiments dels Pirineus recuperen l’ocupació pel pont de la Puríssima

El pont de la Puríssima ha deixat els establiments hotelers i les cases rurals dels Pirineus amb una ocupació bastant elevada. En concret, d’entre el 70% i el 80% en establiments del Pirineu gironí i de la Garrotxa i una mitjana del 60% a Lleida, tal com preveia el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Pel que fa a les cases de turisme rural de les comarques del Berguedà i el Solsonès han tancat un pont de la Puríssima “fluix” amb ocupacions mitjanes d’entre el 50 i el 60%, ja que segons ha explicat l’Associació d’Agroturisme del Berguedà “hi ha hagut una baixada notable” en comparació a l’any passat. Per contra, a Osona les xifres d’ocupació han sigut “molt bones” per la celebració de dos esdeveniments multitudinaris: la Fira de l’Avet d’Espinelves i el Mercat Medieval de Vic.

Els empresaris del sector hostaler de Girona han assegurat a l’ACN que el temps els ha acompanyat sobretot durant el segon cap de setmana festiu i això ha ajudat a pujar les ocupacions. Des de Turisme Garrotxa han detallat que la majoria de les estades eren de tres nits, una més de l’habitual. Pel que fa als apartaments, en alguns casos també s’han assolit ocupacions del 80%, sobretot en zones de muntanya i estan satisfets del pont.

A la Garrotxa també s’han registrat ocupacions importants, que superen el 70%. Es tracta d’una xifra similar a la del 2019 (ronadava el 80%), tot i que des del sector remarquen que enguany era més complicat aconseguir-ho per la dispersió de dies. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalias, explica que les reserves d’última hora segueixen essent “l’habitual” en el pont de la Puríssima. De fet, la presidenta ha assegurat que fins l’últim divendres encara reben entrades de reserves per venir a passar el pont. “La gent espera a veure quin temps farà o quines activitats hi haurà programades”, ha afegit la presidenta de Turisme Garrotxa.

Les estacions d’esquí també han arrencat amb bon peu la temporada. La Molina, Vall de Núria i Vallter han tingut 24.177 usuaris des del 3 de desembre, quan va començar la temporada. En aquest sentit, la neu i el bon temps “ha reactivat les reserves de muntanya”, tal com explica la membre de la junta de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) a les comarques gironines, Esther Soler. Soler ha remarcat que en alguns establiments en concret s’ha arribat al 80% d’ocupació. L’associació, però, està satisfeta del volum de reserves que s’han fet en establiments de muntanya, interior i en les ciutats gironines.

Lleida acaba el pont amb una ocupació desigual

Les comarques del Pirineu de Lleida han tancat aquest diumenge un pont de la Puríssima que ha registrat una ocupació mitjana del 60%, tal com preveia el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Ha estat una ocupació desigual però, que s’ha concentrat sobretot durant la segona part del pont, és a dir a partir de dimecres dia 7 i fins aquest diumenge, quan l’ocupació s’ha situat al voltant del 80% i en algunes zones properes a les estacions d’esquí ha superat el 90%. En canvi, aquesta xifra s’ha situat entre el 35 i el 40% durant la primera setmana. El gerent del Patronat de Turisme, Juli Alegre, en fa un balanç “positiu” i destaca que totes les pistes d’esquí alpí, que han estat l’activitat “estrella”, han pogut obrir.

El Berguedà i el Solsonès perden clientela rural

El turisme rural del Berguedà va registrar ocupacions del 80% durant el pont de la Puríssima de l’any passat. Enguany, en canvi, les xifres no han superat el 60%. Així ho constata el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, que apunta que també s’han fet moltes reserves d’última hora i que alguns establiments “han acceptat reservar només dues nits i no tres com és habitual”. Baños creu que poden haver influït diversos sectors en aquesta davallada de l’ocupació, entre els quals l’increment del preu dels combustibles o que la gent hagi optat per agafar un avió i fer viatges més llargs.

Una situació similar s’ha repetit al Solsonès, on des de Turisme Rural Associació del Solsonès (TRAS) constaten que les xifres d’ocupació s’han situat a l’entorn del 50%. La presidenta de l’ens, Pilar Bielsa, explica que els ponts tan llargs “costen d’omplir” perquè molta gent opta per fer viatges més llargs. La situació contrasta amb la que s’ha viscut a Osona, on s’han celebrat dues cites tradicionals que han atret milers de visitants i han omplert restaurants i establiments hotelers. Es tracta de la Fira de l’Avet d’Espinelves i el Mercat Medieval de Vic.