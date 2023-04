L’energia i els carburants desplomen l’IPC a Catalunya fins al 3,1%

L’Índex de Preus de Consum cau a Catalunya fins al 3,1% al març. Segons les dades definitives de l’Institut Nacional d’Estadística, la inflació hauria retrocedit al país en dos punts i mig en comparació amb el mes anterior -el febrer, quan es va elevar fins al 5,6%, la primera pujada mes a mes en més de mig any-. L’organisme confirma que els preus de l’energia i els carburants continuen arrossegant a la baixa els preus de consum, mentre que els aliments, si bé continuen disparats amb una taxa sectorial del 16,5%, es van encarir menys que al mateix període del 2022. Per la seva banda, la inflació subjacent -sense incloure energia ni aliments no processats- es manté en màxims històrics, si bé registra un retrocés d’una dècima, fins al 7,5%.

En concret, són l’electricitat, el gas i els carburants per a vehicles personals els apartats analitzats amb una major repercussió en el retrocés dels preus de consum. Respectivament, registren una baixada de preu del 7,5%, el 2% i l’1,4% en comparació amb el febrer; acompanyats dels equipaments informàtics, que cauen en tres punts. La caiguda dels preus energètics ha enfonsat també l’índex del grup d’habitatge, que mostra una taxa negativa del 16,2%, 10 punts inferior a la del segon mes de l’any.

El gran desencadenant de la present espiral inflacionista, l’alimentació, apunta per primer cop en mesos en direcció descendent, tot i que ho fa molt lleugerament. Amb un índex del 16,5%, es queden a una dècima del màxim de tres dècades del 16,6% comunicat el passat febrer. El sector, de fet, concentra molts dels productes que han contribuït a mantenir elevats els preus de consum. Destaquen els llegums, amb una taxa mensual del 3,6%; i el sucre i derivats, que s’eleva un 1,6% en comparació amb les dades de fa 30 dies.

En un sentit similar al dels aliments, la roba i el calçat mostren una clara tendència a l’encariment, malgrat aquesta sigui més lenta que la del febrer -substancialment, de fet-. Així, el sector de la moda s’ha encarit un 3,2% al març, set dècimes per sota de les dades de l’anterior estudi. Segons l’Institut, les matèries primeres i els components necessaris per a l’elaboració d’aquests productes “s’han encarit aquest mes menys que el març del 2022”.

La subjacent canvia la tendència

La concentració al sector energètic de la caiguda dels preus de consum fa que la inflació subjacent no comparteixi la caiguda que mostra l’índex general. L’IPC sense energia ni aliments no processats, això sí, cau per primera vegada des de l’estiu, amb un retrocés d’una dècima, fins al 7,5%. Amb les dades del mes de març, doncs, s’eixampla encara més l’escletxa entre l’índex general i el subjacent, en aquest cas fins als quatre punts percentuals.

Celebracions des d’Indústria

El nou ministre d’Indústria, Héctor Gómez, ha celebrat les dades de l’IPC publicades aquest divendres per l’INE. En una entrevista a Televisió Espanyola, Gómez -que succeeix Reyes Maroto, candidata pels socialistes a la batllia de Madrid- ha definit les dades de preus com “molt bones en termes generals”. El nou membre del Consell de Ministres ha subratllat la caiguda de la inflació a l’Estat a un ritme molt més elevat que als mercats homologables de la Unió Europea. Els preus de consum del març, així, “demostren l’enorme esforç que s’està realitzant” des del govern de l’Estat.