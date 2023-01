Les empreses catalanes triomfaran als Estats Unit i Holanda, segons l’Amec

Catalunya tornarà a triomfar a l’estranger aquest 2023. L’Associació d’Empreses Industrials Internacionalitzades (Amec) situa els Estats Units, Holanda i, en menor mesura, la Xina com els tres principals mercats de les empreses catalanes per aquest any. Segons l’Informe de Prospectiva de Mercats publicat aquest dilluns, els Estats Units lideren el rànquing i continuaran en aquesta posició després que es constati que Catalunya té un “avantatge operatiu” davant d’altres l’oferta preferent que té el país en “molts sectors”. A part, l’Amec també assegura que les expectatives continuen sent optimistes gràcies a la “resiliència” de demostra el teixit productiu i industrial del país. El president de l’Amec, Joan Tristany ha assegurat que “davant de la volatilitat de l’entorn, les estratègies del passat només són útils parcialment”. Per aquest motiu ha instat les empreses a “abordar reptes nous” i “anticipar-se”.

Els tres països que menciona l’associació aglutinaran la majoria d’exportacions i connexions de les empreses catalanes, posicionant-les un cop més en el cim de l’exportació estrangera de l’estat espanyol. Pel que fa a Holanda, l’associació d’empreses ha indicat que es tracta d’un mercat “de molt fàcil accés”. En aquest sentit, és el mercat on es preveu més incisió de les companyies catalanes, però l’informe també augura que hi haurà bones relacions amb altres mercats europeus. Aquest és el cas de França, amb el qual hi ha un clar avantatge per la situació geogràfica del país i també Polònia, per la quantitat de fons europeus que rep.

Àsia continua en el pòdium català

Sobre la Xina, l’Amec ha celebrat que, tot i els “signes d’estancament” del país en el sector immobiliari, es mantingui entre els principals mercats per la seva “gran capacitat”. També a l’Àsia, l’associació ha assenyalat l’Índia i Indonèsia pel seu “dinamisme” i les oportunitats que estan generant de manera progressiva en diferents sectors. A banda dels països que apareixen al rànquing, l’associació ha situat Ghana i Mèxic com a països que també es troben en “bona posició” entre els mercats de les empreses catalanes.