L’elèctrica municipal de Barcelona incrementa un 20% el nombre de clients

La comercialitzadora pública d’energia 100% renovable de l’Àrea Metropolitana, Barcelona Energia, va tancar el 2022 amb un augment de la xifra de negoci del 137% i 12.269 punts de subministrament. A més, la cartera de clients privats de la companyia va augmentar un 20%. Per una banda, els usuaris particulars van créixer un 13%, i les empreses més d’un 68%. Segons aquestes dades, i per segon any consecutiu, els punts de subministrament privats representen més de la meitat de la cartera global de clients de Barcelona Energia (52%), superant els punts públics. Des de la posada en marxa de l’empresa pública, el juliol del 2018, el creixement de persones usaries acumulat de la companyia és del 209%.

Pel que fa als resultats operatius, Barcelona Energia va superar els 62,5 milions d’euros de facturació, triplicant els de 2021. Tot i això, el director de la companyia, Iu Gallart, recorda que “el context inflacionista, l’augment del cost de les matèries primeres i la crisi energètica han afectat de ple el preu de l’electricitat en el darrer any”. Gallart afegeix, però, que van ser “els últims” en aplicar pujada de tarifes i que des del passat 1 de juny, la companyia pública ha rebaixat un 40% les seves tarifes fixes “tal com ja vam impulsar l’any 2020 amb la baixada de preus durant la pandèmia de covid-19”. En aquest aspecte, el director de Barcelona Energia remarca que “els augments més destacables de nous clients que hem tingut en el darrer any s’han registrat quan els preus del mercat de l’energia estaven més disparats”. En aquesta línia també recorda que el fet de “ser públics, ens permet absorbir les pujades del mercat amb el nostre marge de gestió. Volem garantir un servei de qualitat, sostenible ambientalment i econòmicament”. A tancament del darrer exercici, el benefici acumulat de la companyia des de la seva arrencada el 2018 és de 300.000 euros.

Creixement a tota l’Àrea Metropolitana

En línia amb la seva finalitat de contribuir cap a un model energètic públic i sostenible, en el darrer any Barcelona Energia ha continuat avançant en el seu pla de creixement a Barcelona i l’àrea metropolitana. En l’àmbit del comerç local, l’empresa ha signat nous convenis amb els eixos comercials del Mercat de Sants, Vila Olímpica, Raval i Poble Nou, a Barcelona. A més, segons el pla que té companyia amb la Federació de Mercats Municipals de Barcelona (FEMM) i l’Institut Municipal de Mercats per millorar l’eficiència energètica d’aquests establiments i reduir la despesa energètica, l’empresa ha incorporat el Mercat d’Hostafrancs. Segons dades de la companyia, des de l’inici del projecte, s’han realitzat 546 estudis, els quals suposarien un estalvi anual generat de 123.528 euros.

En el terreny cultural, també ha incorporat a la seva cartera de clients el Teatre Lliure i la sala Becket. A més, per segon any consecutiu, proveirà tota l’energia del Festival Grec de Barcelona. Pel que fa a l’àmbit educatiu, Barcelona Energia és la subministradora d’electricitat de 341 de punts de subministrament educatius a Barcelona. Concretament, de totes les escoles de primària de la ciutat (161), les escoles bressol municipals (103), així com diversos instituts-escola, instituts, centres d’educació especial, instituts d’educació postobligatòria, escoles d’adults, centres d’ensenyament artístic i escoles municipals de música, entre altres oficines i serveis del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). Alguns d’aquests centres, a més, disposen d’instal·lacions fotovoltaiques per fomentar l’autoconsum.

D’altra banda, i seguint l’estratègia climàtica metropolitana, Barcelona Energia ha materialitzat nous acords per subministrar electricitat a diversos consistoris de l’àrea metropolitana. D’aquesta manera, un total de vuit ajuntaments metropolitans ja s’han incorporat a l’accionariat de la subministradora pública en els últims dotze mesos com són Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, el Papiol, Santa Coloma de Gramenet i Castellbisbal.

Dins de les 8 principals comercialitzadores

Barcelona Energia, que tanca l’any en el top 8 de les comercialitzadores dins Barcelona i l’àrea metropolitana, millorant dues posicions respecte 2021, enfoca totes aquestes iniciatives en reduir l’impacte mediambiental d’acord amb els seus valors. Així, durant 2022, la comercialitzadora pública va subministrar un total 221.148.616 kWh, que representa un estalvi de gairebé 36 tones de CO2. Des de la seva posada en marxa, l’empresa ha subministrat un total de 813.069.136 kWh, equivalent a prop de 139.000 tones de CO2.

Com a empresa pública al servei de la ciutadania, el balanç anual de Barcelona Energia s’ha comunicat obertament en la 5a Assemblea del Consell de Persones Usuàries, celebrada el 8 de juny passat a Barcelona.