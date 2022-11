Els economistes lamenten la “falta d’estratègia” per implantar renovables

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha advertit lamentat la falta d’estratègia a l’hora d’implantar energies renovables al país. Concretament, els economistes consideren que Catalunya té un desplegament de les energies renovables endarrerit que denota un estancament en la transició energètica: “Falta estratègia per a desenvolupar el model de sostenibilitat que necessita”, tal com asseguren en l’última nota d’opinió del col·legi professional sobre els reptes per a la sostenibilitat de l’economia catalana publicada aquest dimecres amb motiu de la jornada dels economistes de 2022, que se celebrarà el pròxim 11 de novembre.

A més, aquest anota d’opinió també reclama que la societat catalana i els seus representants i autoritats reflexionin “àmplia i urgentment” sobre el seu model energètic i de sostenibilitat i que s’actua amb celeritat. Alhora, adverteix que en els últims temps s’ha “tensat considerablement” el trilema energètic, és a dir la seguretat de subministrament, accés a l’energia i sostenibilitat ambiental, i que s’ha obert un debat que pot generar tensions i conflictes que poden derivar en decisions no desitjades.

És per tot això que el Col·legi veu necessari modificar les bases del desenvolupament sostenible actuals i avaluar si és necessari posposar els objectius establerts en l’àmbit comunitari. Fins i tot, proposa tenir en compte on es vol anar i els recursos amb els quals es disposa: “Convé redissenyar la transició energètica“. També aposta per “endarrerir el procés dissenyat, fixant nous terminis i més flexibles”, i definir les inversions necessàries en àmbits com la fabricació de components, l’extracció de minerals o el desenvolupament de tecnologies avançades.

Catalunya s’ha d’integrar en l’espai energètic europeu

El Col·legi d’Economistes considera que el pla de govern de la Generalitat en matèria energètica i de sostenibilitat no pot oblidar que Catalunya forma part de l’espai europeu, en el qual “s’ha d’integrar”. Aposta per contemplar una perspectiva de mitjà i llarg termini perquè tingui èxit, “evitant el curtterminisme”, així com analitzar el que cada tecnologia pot garantir quant a cobertura de demanda energètica interna.

Des del Col·legi també veuen necessari considerar la “diferent problemàtica” segons el territori i adaptar les mesures a cada cas, i que l’estratègia compta amb la col·laboració de totes les parts implicades –sector públic, empreses i universitats–. El col·legi demana elevar “la responsabilitat de l’estratègia al màxim nivell competencial de la Generalitat”.