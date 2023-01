Ecommerce, el futur dels petits negocis?

Des de l’arribada de la pandèmia i el tancament total de la majoria de comerços la societat va apostar clarament pel comerç electrònic. En aquell moment la majoria de les grans corporacions van fer un gran esforç per implementar solucions de digitalització als seus negocis, des de la banca fins a la venda al detall. Ara bé, els comerços mitjans i petits no tots van tenir a mà els recursos necessaris per a efectuar amb suficient rapidesa aquest canvi de paradigma i la majoria encara estan a mitges amb aquest procés. Ara bé, en quines condicions s’ha d’efectuar aquest canvi i què implica per a un comerciant són dues preguntes que sorgeixen davant d’un procés que no només es limita a obrir una web per oferir els teus productes a internet.

En aquest sentit, Andreu Bru, director de Tecnologia i Innovació de PIMEC, apunta que, efectivament, una gran part dels petits comerços estan posant els seus ulls en aquesta digitalització, sobretot aquelles que compten entre 1 i 10 treballadors, ja que ofereix un món noves possibilitats als comerciants petits. De fet, de les 80.000 sol·licituds per rebre l’ajuda del kit digital, unes 5.000 són per obrir aquesta porta del comerç electrònic, sent un dels camps que més estan reclamant les empreses.

I encara que no es tenen les dades suficients per poder si aquesta tendència està resultant beneficiosa per a les empreses, Bru alerta que la majoria d’aquests comerços no està duent a terme un pla de negoci com a tal i només s’estan dedicant a obrir la plataforma. En aquest sentit, Bru apunta que això resta possibilitats al fet que l’aposta sigui guanyadora.

Aquesta mateixa impressió és la que té Ricard Vallespí, responsable de digitalització de la Cambra de Barcelona, que apunta que des de la pandèmia s’ha comptabilitzat un increment important de les vendes electròniques i que aquest 2022 encara ha augmentat més. Per tant, assegura, és normal que les empreses busquin tenir aquesta eina al seu abast. Ara bé, Vallespí, també lamenta que moltes de les empreses estan optant per implementar-ho sense una estratègia clara en aquesta transformació digital, de fet l’expert opina que si els empresaris busquessin conformar aquestes estratègies potser podrien descobrir o obrir nous models de negoci. En resum opina que a les empreses molts cops els falta cert punt de reflexió.

Imatge del Portal de l’Àngel, a Barcelona, durant Nadal / ACN

Estratègia de xarxes

Tant Bru com Vallespí també veuen com molts cops les mateixes empreses que obren la seva pròpia plataforma de comerç electrònic no ho acompanyen d’una estratègia de presència a les xarxes, fet que provoca tenir una bona plataforma, però que ningú la coneix, fet que normalment porta a no obtenir el volum de vendes que es buscava. De fet, la recomanació de Vallespí a aquestes empreses o comerços que vulguin fer el salt a l’ecommerce és no destinar tota la inversió disponible a la tecnologia, és a dir a la plataforma de venda, sinó que també s’ha de reservar una part per patrocinar aquesta plataforma. De fet, l’expert de la Cambra sentència que el màrqueting digital és tant o m fins i tot més, important que la plataforma de venda en si.

En aquesta línia Bru apunta que normalment si no s’acompanya d’aquest suport a la plataforma l’aposta de les empreses pel comerç electrònic acaba fracassant. Bru també defensa que els comerços han d’aplicar una estratègia clara per arribar el seu públic objectiu i documentar-se de com fer servir el màrqueting digital.

A més, tots dos apunten que amb l’ajuda del kit digital per a les empreses també hi ha associades diverses oficines, anomenades accelera pime, arreu del territori que tenen per objectiu assessorar a les empreses en aquest viatge cap a la digitalització del seu comerç i model de negoci.

Imatge d’arxiu d’una treballadora d’una botiga de roba / ACN

Què diuen els comerciants?

Aquesta era l’opinió i la visió dels experts, però que pensen els comerciants? Doncs Henk Cortier, un comerciant del barri de Sant Antoni de Barcelona assegura al TOT Economia que ell en cap moment va cap pla de negoci, encara que s’ha llançat al món de l’ecommerce en dues ocasions. La primera, el 2017, no va acabar de sortir del tot bé, però ja la segona i amb els errors apresos va anar la vençuda. Aquesta segona experiència va ser amb la pandèmia, quan es va veure la seva botiga completament tancada va decidir que o feia el salt definitiu o el negoci se n’anava en orris. La diferència respecta la primera vegada va ser no només obrir una plataforma sinó promocionar-se amb força a les xarxes i canviar radicalment la seva estratègia digital a més d’entrar en altres marketplaces.

El resultat és que actualment, Lambicus, el seu negoci, està guanyant presència a internet i cada cop és un component més important dins dels resultats. De fet, avui dia aquesta botiga del barri de Sant Antoni distribueix a tota la península, Portugal inclòs. A més Cortier assegura que no arriben més enllà per culpa de l’idioma, ja que traduir una pàgina web és molt costós, encara que no descarta fer-ho de cara a un futur.

En Francesc Miralles, el propietari de Mobles Miralles, no està en el mateix estadi que Cortier, ja que encara estan reflexionant si fer aquest salt cap al comerç electrònic i fer el pas cap a la digitalització. En aquest cas assegura la vida els hi seria més fàcil si poguessin facilitar les vendes, normalment menors, per internet, tot i que també defensa que normalment, en el seu segment del negoci és molt millor la manera tradicional de vendre, cara a cara amb els clients. Pel que fa al potencial pla de negoci, tal com defensen Bru i Vallespí, Miralles assegura que no en faran, ja que no preveuen una gran inversió en aquesta digitalització. Ara bé, el que sí que apunta el comerciant és que tot plegat aniria acompanyat d’una gran aposta de presència a les xarxes i a internet per donar a conèixer la seva nova plataforma.

Amb tot està clar que cada cop serà més habitual veure com tota mena de negocis, des dels més petits fins als més grans, obren les seves plataformes a internet per oferir els seus serveis i productes a un públic molt més ampli. De moment tot just estem en el principi d’aquest canvi de model, però tot apunta que en general les empreses han captat el missatge i han entès que el comerç electrònic, efectivament, és el seu futur.